Vin Ramos lanza su nuevo sencillo musical “Última Balada”

Luego del éxito de su primer sencillo Game Over, el cual lanzó junto a la cantante Ivonne Acero, compañera del reality de música La Voz Usa, Vin Ramos, lanzó el jueves 28 de abril de 2022 su segundo corte promocional titulado: “Última Balada” dentro del género Balada Pop, el cual esta disponible en todas las plataformas digitales.

“Como es natural, todo cambia con el pasar del tiempo y la música no se exime de esto. A pesar de que la música urbana es el género que más domina en este momento, y con el que estimo seguir experimentando más adelante, no podía dejar pasar la oportunidad de trabajar un tema influenciado por el género balada. Me considero un romanticón y mi corazón se acelera cada vez que pensaba en comenzar a trabajar con el tema. Esto a pesar de que entendía, por medio de la razón, que este género ya no es tan escuchado como hace unos años”, expresó Ramos.

Este tema musical cuenta con un video en la plataforma de YouTube, el cual también fue publicado el 28 de abril de 2022. Este video musical ha sido producido por él mismo junto con la colaboración de profesionales de la industria de las bellas artes. A través de la coreografía, los cuerpos proyectan las palabras del cantautor. La continuidad y transiciones entre las tomas y los cuerpos buscan demostrar que todos somos uno y que de una forma u otra pasamos por la misma experiencia; la de seguir el rumbo que dicta el corazón.

“Para mí, Última Balada, es un llamado al amor propio y a actuar por uno mismo. Es un llamado a escuchar ese deseo impulsado por el corazón que nos quita el sueño. Es un llamado a la consciencia para que entendamos que la energía del amor está en todos nosotros buscando hacernos florecer a través de esta experiencia a la que llamamos vivir”, resaltó Vin Ramos.

¿Quién es Vin Ramos?

Vin Ramos, es cantautor, actor, influencer, productor, escritor y bailarín profesional. El cual tuvo la oportunidad de participar en el reality de música “La Voz USA” en Telemundo, el cual fue monitoreado por la cantante Alejandra Guzmán. También formó parte de la obra “Mama Mía”, participó en el programa “Guerreros” de Wapa TV, ha tenido la oportunidad de colaborar con marcas locales e internacionales como creador de contenido y próximamente estará siendo parte de una teleserie internacional.