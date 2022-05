Llega a Puerto Rico la exhibición “Da Vinci and His Real Machines”

Da Vinci and His Real Machines.

Luego de romper todos los récords de venta en Italia, Alemania, México, Canadá, Río de Janeiro, llega a la isla este fenómeno del entretenimiento, Da Vinci and His Real Machines, una experiencia que te llevará en un viaje inmersivo multi sensorial de 360 grados, con más de diez réplicas de las más increíbles maquinas inventadas por Da Vinci y llenas de elementos visuales en realidad virtual que muestran las más grandes obras de este gran genio.

“Estamos muy felices de traer por primera vez un contenido de entretenimiento familiar como nunca antes visto en la isla. En más de 15,000 pies cuadrados y divididos en cinco zonas el público podrá conocer de la manera más vanguardista las aportaciones de Leonardo Da Da Vinci”, comenta José “Pompi” Vallejo, Productor de Mr. & Mrs. Entertainment.

La experiencia Da Vinci te llevará por un viaje que recorre su carrera como pintor, sus réplicas originales de sus principales inventos, como la Bicicleta y el Paracaídas, además de una zona inmersiva donde podrás disfrutar de imágenes en sincronización con una música exclusiva de la experiencia.

En adición, los presentes podrán disfrutar de dos Photo Opportunities de las más famosas pinturas de Da Vinci, La Mona Lisa y La Ultima Cena. Esta última integrada con una tecnología avanzada donde el participante va revelando la obra.

Finalizando con una zona de realidad virtual donde se podrán deleitar e interactuar con algunos de los inventos del maestro, teniendo la oportunidad de navegar en el bote de remos, manejar el tanque y volar sobre la Florencia renacentista con el tornillo aéreo y el ornitóptero.

A partir del 16 de junio el público podrá gozar de esta experiencia inmersiva en The Mall of San Juan.

“Hemos estado utilizando nuestros espacios anclas para activar diferentes conceptos que aporten a la experiencia de compras en The Mall of San Juan”, dice Marnie Marquina, gerente general del centro comercial.

“Da Vinci Experience se suma a nuestra oferta de entretenimiento y estamos seguros que será del agrado de nuestros consumidores”, puntualiza.

La venta de boletos comienza este jueves, 12 de mayo, a partir de las 10:00 a.m. por Ticketera.



Sobre Da Vinci:

Conocido históricamente por su aportación a las artes, Leonardo Da Vinci inmortalizó un sinnúmero de obras como La Última Cena, Hombre de Vitruvio y La Gioconda mejor conocida como La Mona Lisa; pintada en óleo sobre madera siendo el mayor atractivo del Museo Louvre en París.