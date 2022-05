Amber Heard no citó líneas de ‘El talentoso Mr. Ripley’ durante el juicio con Johnny Depp

Varios usuarios en internet publicaron y compartieron una información que acusaba a la actriz Amber Heard de copiar líneas de la película ‘El talentoso Sr. Ripley’ durante su declaración en el caso por difamación presentado en su contra por parte de su ex esposo, Johnny Depp. Sin embargo, esta información es falsa.

De acuerdo con AFP, Heard no repitió los diálogos de la película de 1999 ni del libro homónimo, tras haber hecho una comparación con las obras originales. “Descubren que parte del testimonio de Amber Heard es copiado textualmente de la película The Talented Mr Ripley de 1999’”, se lee en publicaciones en Facebook que fueron compartidas más de 50 mil veces.

En las entradas se puede ver una comparación de textos: a la izquierda las palabras que la actriz habría dicho en el estrado y, a la derecha, un fragmento de la película El talentoso Sr. Ripley, que está a su vez basada en la novela homónima de la escritora estadunidense Patricia Highsmith.

La “comparación” se toma de la frase que dice el personaje de Gwyneth Paltrow, Marge Sherwood, a Tom Ripley, interpretado por Matt Damon. “Lo que pasa con Dickie... es como si el sol te iluminara, y es glorioso. Y luego se olvida de ti y es muy, muy frío”. De acuerdo con las publicaciones virales, Heard utilizó esas palabras textuales, reemplazando “Dickie” con “Johnny”.

No hay coincidencia textual entre el dialogo de la película y lo que Heard dijo en sus testimonios

Dichas líneas, que corresponden a la adaptación cinematográfica y no se encuentran en la novela original, no fueron dichas por la actriz de Aquaman, según el equipo de verificación de la AFP tras haber revisado su testimonio, transmitido en vivo y en directo por Court TV y Law & Crime Network.

En su turno en el estrado, Heard describió su relación con la estrella de Piratas del Caribe diciendo: “Cuando estaba cerca de Johnny me sentía la persona más bella del mundo. Me hacía sentir mirada, me hacía sentir como un millón de dólares”. Además, también dijo en respuesta a una pregunta: “Y luego desaparecía, y no había forma de localizarlo, no había forma de contactarse con él”.

La AFP tampoco encontró coincidencias en su testimonio del 5 de mayo, que fue el último día del juicio hasta que retomen la próxima semana.