Ex empleada de Shakira la dejó por el piso: “Es mandona y no la puedes ni mirar”

¿Es tan duro y complicado trabajar con Shakira? Pues eso parece, ya que una de las ex empleadas decidió contar su experiencia junto a la cantante barranquillera. Se trata de una mujer llamada Cristina Cárdenas y quien se desempeñó en el cargo como coordinadora de figuración con los extras.

En una entrevista para Améxica TV, Cárdenas conversó vía online con el periodista español Javier de Hoyos y reveló detalles de las jornadas laborales, grabaciones y de las propias actitudes y decisiones de la artista. Sus palabras representan un verdadero escándalo.

Cómo es trabajar con Shakira: una ex empleada lo cuenta todo

Cristina Cárdenas llegó a trabajar hasta tres veces con la intérprete de Empire y su máxima responsabilidad era la figuración con los extras que aparecen en los rodajes de los videoclips.

Y es que estar presente en una grabación con Shakira luce como el sueño de cualquiera, pero de acuerdo a su ex empleada: “Nada quiere ir a grabar con ella”.

La ex empleada de Shakira se atrevió a decir que la cantante "desespera" en los rodajes. Foto: Instagram @shakira

En este sentido, la mujer contó su mala experiencia como parte del equipo de trabajo y reveló que ni siquiera es fácil comunicarse con ella directamente. Sus palabras sonaron frustrantes.

“A Shakira no se la puede mirar, si sacas tu celular no le podés hacer fotos, no le podés hablar, no te puedes dirigir a ella, está prohibidísimo”, partió diciendo Cristina Cárdenas.

Asimismo, contó que las grabaciones de los videoclips son “eternas” jornadas laborales e incluso afirmó qye Shakira “desespera” a todos los presentes con sus ideas y exigencias.

“Ella es mandona. Un spot de Shakira, que podría durar cuatro horas por las tomas, tarda diecisiete horas. Es que desespera a la productora, a los directores, a todos”, aseguró sin tapujos.

Shakira saca de su grabación a quien pueda opacarla

Otro detalle con el que sorprendió Cristina Cárdenas es que la esposa del futbolista Gerard Piqué es muy estratega con el protagonismo de sus videos. Si nota que algún bailarín o extra puede opacarla, lo retira inmediatamente de la grabación.

“Si hay alguna que destaca más que ella la echa fuera del rodaje. Dice: ‘Tú no, tú fuera’, así señalando con el dedo”, afirmó la ex empleada.

“Es imposible trabajar con ella, no quiere ir nadie a rodar con Shakira. La figuración (los extras) se muerde del asco, el equipo se desespera”, reiteró Cárdenas para sellar su experiencia.

Mira aquí las declaraciones completas:

Critican a Shakira por exagerar con los filtros en redes sociales

Los filtros en redes se han convertido en algo típico en todas las famosas, algunas son acusadas de exagerar como Kylie Jenner, Kim y Khloé Kardashian, y Jennifer López.

Sin embargo, Shakira también hizo uso de uno de los filtros para promocionar su tema, pero no fue del agrado de los fans, e incluso la compararon con las Kardashian.

“Creo que Shakira ya se unió a las Kardshian con tanto filtro”, “ella es hermosa, no necesita un filtro tan exagerado”, “no Shaki quiero ver tu verdadera belleza, no esos filtros”, “Shaki Kardashian, ya estás exagerando, no lo hagas”, fueron algunas de las reacciones en redes.

Es una de las pocas veces que la cantante colombiana usa filtros en sus redes, pues generalmente se muestra al natural o maquillada pero sin filtro, algo que sus fans constantemente le alaban.