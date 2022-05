Adamari López revela quién la motivó para su pérdida de peso: ya tiene 20 kilos menos

Desde hace dos años, Adamari López le hizo un cambio radical a su estilo de vida y eso la llevó a una pérdida de peso de 20 kilos, que hoy presume a la par de tener más energía, hábitos saludables y más momentos para compartir al lado de su hija.

Precisamente, la boricua reveló en una reciente entrevista con People en Español, que ella fue la principal impulsora de su nueva versión, debido a que la pequeña de 8 años era muy activa en los deportes con su papá y también quería ser parte de esos momentos.

“Yo quería que mi hija siempre viera un ejemplo en mí y yo quería hacer las actividades que ella hace. Ahora mismo me toca ir al taekwondo. Nos hemos apuntado a correr, andar en bicicleta, jugar soccer”, dijo al medio.

“Alaia es mi mayor inspiración. Yo quería que ella pudiera encontrar en mí a esa compañera y no solamente lo relacionara con su papá, sino también que yo fuera ejemplo de tener un estilo de vida saludable”, afirmó.

Adamari López confesó que comenzó este camino pesando 68 kilos y que actualmente pesa 48 kilos, producto de una alimentación basada en puntos y actividad física a diario

“Me uní a Weight Watchers porque había tomado conciencia de que para mí era importante encontrar ese balance entre tener un estilo de vida saludable, alimentarme mejor y había tomado la decisión de finalmente tomar tiendas en ese asunto”, explicó.

Con este programa, la presentadora de Hoy día le asigna una serie de puntos a los alimentos para así aprender a combinarlos y no excederse a diario. Asimismo, tiene una reunión con una coach los lunes para mantenerse enfocada en el proceso.

La actriz de 50 años aseveró que su padecimiento de cáncer afectó la relación con su cuerpo, porque los medicamentos y todo el proceso impactó en su salud física y mental.

“Hace 17 años atrás a mí me diagnosticaron con cáncer... esa parte donde me gustaba como me veía... esas cosas comenzaron a cambiar. Fueron cosas como que se me fueron desenfocando, afectando”, hasta que decidió hacer este gran cambio para toda la vida.