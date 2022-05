Saudy Rivera asegura vivir un proceso delicado ante el estado de salud de su esposo

La animadora Saudy Rivera indicó hoy, domingo, en una publicación en Instagram que vive un proceso delicado ante el cuadro de salud de su esposo.

Rivera publicó en su red social que “reconozco no soy la única pasando por duras pruebas. Yo supliqué de rodillas y con toda el alma a Dios para que me regalara un milagro. En medio de tanto dolor y desesperación me lo cumplió. Seguimos en un proceso delicado pero con una fe enoooorme”.

En la publicación, la también empresaria compartió una canción que le ha ayudado en el proceso y mostró su deseo por conocer al intérprete de la melodía.

Anteriormente, la presentadora había confirmado el pasado jueves, 21 de abril que su esposo sufrió un derrame cerebral.