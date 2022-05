Bad Bunny rinde homenaje a Puerto Rico y lanza mensajes políticos en “El Apagón”

Con una mezcla de sonidos de Bomba, Salsa, Techno y ritmos urbanos, Bad Bunny incluyó en su álbum ‘Un verano sin ti’ el tema ‘El Apagón.

En el mismo tiene frases de orgullo para Puerto Rico y la cultura latina en general.

“Ahora todos quieren ser latinos, pero les falta sazón”, dice Bad Bunny.

Sin embargo, también hace un mensaje político en el coro haciendo referencia a la lucha ambiental en el país.

“Yo no me quiero ir de aquí, no me quiero ir de aquí, que se vayan ellos, los que me pertenece a mi se lo quedan ellos, que se vayan ellos. Esta es mi playa, este es mi sol, esta es mi tierra esta soy yo”, dice el coro final.

En la canción también hace referencia a José Juan Barea y su victoria con los Dallas Mavericks en la NBA para la temporada del 2011.

“Tierra de Barea el que fue campeón, primero que LeBron”, dice Bad Bunny.

El nuevo álbum de 23 canciones, ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales de música.Bad Bunny trabajó en este nuevo disco de la mano de productores de alto calibre, incluyendo a Mag y Tainy, y con su ingeniero Beto “La Paciencia”. Junto con ellos, el artista creó grandes producciones con las que consiguió desarrollar un fascinante mosaico sonoro, que cuenta con canciones que destacan una amplia diversidad de sonidos. Fluctuando desde el reggaeton y el dembow, mambo y merengue, hacia las influencias del reggae, pop, indie, rock y afrobeats - todas las canciones hacen referencia hacia una misma base: los sonidos inspirados por los ritmos del Caribe.