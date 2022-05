Julián Gil: “Fue un shock enterarme que tenía cáncer”

El actor Julián Gil reveló a través de la redes sociales que hace más de un año enfrenta un diagnóstico de cáncer en la piel.

A través de un video, dijo que decidó explicar las razones de la cicatriz en el pecho luego de que le realizaran muchas preguntas. Indicó que todo inició luego que apareciera un lunar con relieve y posteriormente una visita a su dermatóloga en México le confirmara el diagnóstico

“Este video tiene que ver con cáncer. Lo pensé mucho antes de hacerlo por el motivo de que entendía que era algo muy personal, pero debido a que me han escrito muchísimas personas preguntándome acerca de la cicatriz, bueno decidí hacerlo, también porque entiendo que debemos ayudar a concientizar, yo como comunicador, a la gente”, dijo.

Explicó que lo tuvieron que intervenir quirúrgicamente y que “fue un shock enterarme que tenía cáncer”.

“Nunca pensé que me iba a dar. A veces nos creemos los superhéroes y no nos va a pasar nada y todo va a estar bien. La cuestión es que me tocó y este video es para concientizar a la gente sobre todo de que debemos cuidarnos”, señaló.

Adjudicó la enfermedad al abuso de sol y que se encuentra bien. Como parte del tratamiento debe realizar visitas médicas cada seis meses. Indicó, además, que se monitorea otra mancha en la nariz “que a la doctora no le gustó”.

Invitó a los seguidores a cuidarse y no tomar sol o que lo hagan con sus debidos cuidados. “Estoy bien, no se preocupen. Esto pasó hace más de un año y pico, casi dos años, pero quería hacer el video para que ustedes de alguna manera se cuidaran, se hagan chequeos.