VIDEO: “La Peki” arremete contra Gredmarie Colón tras comentarios en televisión

La influencer Andrea Ojeda “La Peki” realizó una descarga a través de sus redes sociales contra la animadora Gredmarie Colón luego de que esta última realizara comentarios sobre un video en el cual se vio a la pareja realizando ejercicios en un gimnasio.

Ojeda realizó una serie de videos en su Instagram en los cuales se defiende y acusa a la animadora de “aguantar infidelidades”. Del mismo modo acusó a figuras de los medios de comunicación de realizar comentarios cuando “tienen techo de cristal”.

“Si su techo es de cristal, no anden tirando fanguito a otras mujeres porque si usted tira en televisión, cuando le tiren para atrás tienen que aguantar calladas”, expresó Ojeda.

Posteriormente colocó un video donde la animadora de Lo Sé Todo comenta sobre la relación de “La Peki” y Juanma.

“No me digas que luego que desestimaron estos cargos ellos volvieron”, dice Gredmarie Colón en Lo Sé Todo refiriéndose a la pareja de Juanma y Andrea Ojeda.

Ante esto, en su video “La Peki” dice: “Gredmarie, no me digas que luego de que te pegaron cuernos públicamente volviste con Fredito, atención mujeres que están en la farándula, si tu techo es de cristal no zumbes, porque mami tú sí que sabes de segundas oportunidad”.

“Tú volviste con Fredito luego de que te pegaron los cuernos en Palomino, Gredmarie, tu techo es de cristal”, añadió.

La influencer acusó de maltrato al exboxeador Juan Manuel López, sin embargo, el caso se desestimó debido a que esta no quiso seguir con el mismo.