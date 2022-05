Rubén Sánchez y Veronique Abreu Tañón anuncian boda

Los periodistas Rubén Sánchez y Veronique Abreu Tañón anunciaron que a finales de años se casan. Los comunicadores sellaron el anuncio con un beso en medio de la conferencia de prensa de la comedia teatral Dime que sí que ambos protagonizan, que sube a escena el sábado, 30 de julio en el Centro de Bellas Artes de Caguas.

Las voces de Temprano en la mañana relataron que están conscientes que su relación ha causado mucho interés por parte del público y es por esto que aceptaron el nuevo reto “actoral”.

Precisamente la comedia trata sobre la relación amorosa entre las conocidas figuras públicas que surge en el entorno de su trabajo de radio. Junto a ellos debutan el profesor Ángel Rosa, Janet Pérez Brito, Rafael “Golo” Cruz, el líder comunitario Papo Christian y el representante Gerogie Navarro.

La pieza teatral es escrita y dirigida por Javier Cosme, quien estuvo cerca de dos décadas dirigiendo la estación radial WKAQ 580.

Dime que sí estará codirigida por el reconocido maestro del teatro, Moncho Conde, director de la compañía El Gran Quince y la colombiana Dra. Ana Milena Lucumi, quien desarrolló una extensa carrera en las artes escénicas en su natal Cali, Colombia y es producida por el Centro de Bellas Artes de Caguas.

La puesta en escena será una oportunidad para que el público conozca la historia de los periodistas más allá de su labor profesional y vida pública. En la obra sube el telón que permite ver la humanidad de figuras públicas, quienes frente a los retos sociopolíticos que a diario reseñan, apuestan al amor.

“En todas partes que vamos la gente nos felicita y se alegra por nosotros. Así que veo esto como una oportunidad para compartir con la gente nuestra relación de forma divertida”, explicó Rubén Sánchez sobre la razón por la que aceptó lanzarse en esta aventura.

Por su parte, Javier Cosme destacó que “Dime que sí es más que una divertida historia de amor entre dos personas que trabajan juntos. Es una mirada a la relación entre dos figuras públicas, cómo es vista socialmente y qué se espera de ellos”.

Sobre el proceso de preparación para la presentación, Cosme precisó que “el lanzamiento a esta nueva faceta nos impone a todos horas de rigurosa formación y disciplina, apoyados de talentos como el Maestro Moncho Conde y la Dra. Ana Milena Lucumi. Es la primera obra de teatro que escribo y dirijo; al igual que es la primera experiencia de actuación de todos con el reto de representarse a ellos mismos y es fascinante”.

“Las relaciones humanas, especialmente el amor y sus complejidades, son parte de la vida cotidiana. Máxime cuando ocurre entre personas conocidas y queridas como Rubén y Veronique. Cuando la producción me invitó a participar, me pareció un proyecto chévere y buen momento para relajarnos de la pesadez diaria de los temas políticos. Aún así, no dejaré de ser el Profesor. Así que se preparen los compañeros y el público porque puedo venir con una prueba corta sin avisar. ¡Vamos a divertirnos!”, aseguró el profesor y analista político, Ángel Rosa.

Janet Pérez Brito, una de las voces icónicas de WKAQ, dijo que “la vida me ha dado grandes oportunidades para crecer como persona y profesional. Así que no dudé para aceptar y estoy comprometida en dar lo mejor de mí para estar a la altura de reto”. Otro de los querendones y actor en Dime que sí es Golo Cruz quien expresó que “dije que sí porque es una gran oportunidad en la que todos, nosotros y el público, vamos a pasarla bien”.

De otra parte, el líder comunitario Papo Christian fungirá como “el coordinador de la boda” en la comedia.

Completa el elenco, el representante Georgie Navarro, figura que trasciende las lineas político-partidistas. “La gente en la calle me saluda constantemente con mucha alegría. Esta obra me va a permitir compartir con el público en un rol divertido fuera del agite político”, expresó.

Los boletos estarán a la venta a través de Ticketera.com y en la boletería de Bellas Artes de Caguas.