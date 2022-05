¿Por qué se conmemora el Día de Star Wars?

Star Wars es sin lugar a duda una de las franquicias más conocidas en el mundo y que ha trascendido en el tiempo y las distintas generaciones. El estreno de ‘Star Wars IV: Una nueva esperanza’ fue hace 45 años (1977) y su más reciente estreno, al menos de la línea principal, fue en 2019 con ‘Star Wars IX: El Ascenso de Skywalker’.

Pero, ¿por qué cada 4 de mayo los fanáticos lo toman como una celebración? Bueno, primero hay que decir que es una fecha no oficial y de la cual ni George Lucas, los estudios o incluso Disney tienen relación alguna. De hecho, esta conmemoración inició en 2011 gracias una cadena de cines en Canadá que decidió hacer un festival en esta fecha con todas las películas de la ‘Guerra de las Galaxias’.

¿Qué tiene de especial esta fecha? En realidad es bastante simple. La fonética en inglés hace que ‘May the fourth’ (cuatro de mayo) suene bastante similar a una de las frases más icónicas de las películas: ‘may the force be with you’ (que la fuerza te acompañe). En síntesis, es básicamente un juego de palabras que aprovechó el Toronto Underground Cinema hace algo más de una década y que gracias a Internet y los fanáticos, esto se convirtió en un culto anual.

Las películas más exitosas de Star Wars

La primera entrega del universo Star Wars se hizo en 1977 con el Episodio IV, uno de los más exitosos en cuanto taquilla hasta el día de hoy, claro, ajustando el valor a la inflación.

Sin embargo, en cuanto las cifras realizadas por Xataka muestran que ‘Star Wars: Episodio VII: El despertar de la fuerza’ (2015) recaudó casi 2.300 millones de dólares, ajustando la inflación, superando por unos 150 millones al ‘Una nueva esperanza’ (1977).

Claro, la producción de la última trilogía, al igual que el estreno de la original, han sido las que más expectativa han causado en los aficionados y por eso sus resultados en taquilla. Claro, el ‘Star Wars: Episodio I: La amenaza fantasma’ (1999) se ubica en el tercer lugar histórico, pero recaudando casi 800 millones menos que la de 2015.

Esto muestra una tendencia en cuanto a que los inicios de las sagas son las que usualmente tienen más éxito, y puede explicarse por el tiempo que transcurrió entre el cierre de una trilogía y el inicio de la otra. Por ejemplo, entre el ‘Episodio VI: El retorno del Jedi’ y el Episodio I pasaron 16 años; entre el ‘Episodio III: La venganza de los Sith’ y el Episodio VII tuvo que pasar otra década.

Así ha sido la recaudación de las películas de Star Wars: