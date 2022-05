Conoce lo que se espera tras el final de Doctor Strange en el Multiverso de la Locura

El esperado estreno de Doctor Strange en el Multiverso de la Locura será este 6 de mayo, pero conociendo la costumbre del Universo Cinematográfico de Marvel, lo recomendable es que los asistentes a las salas de cine no se levanten de sus asientos hasta que transcurran las dos horas y seis minutos de duración de la película, incluyendo los créditos.

Las películas de Marvel crearon una costumbre de presentar escenas post créditos, que en algún momento eran simplemente para presentar alguna escena graciosa, pero a medida que los distintos súper héroes se iban uniendo en las diferentes historias, ahora se espera alguna sorpresa o pista de lo que sería la próxima película de Marvel Studios.

¿Cuántas escenas post crédito tendrá?

Y es por eso que la innovación de las escenas post créditos deja a la expectativa a los seguidores de Marvel, que en la segunda película de Doctor Strange podrán esperar par de escenas reveladoras, de acuerdo con los portales ComicBook y Rotten Tomatoes.

La primera de las escenas aparecerá apenas culmine el Multiverso de la Locura, pero los espectadores deberán esperar el final de todos los créditos si desean conocer qué va a revelar Marvel sobre sus próximos estrenos.

Aunque no se ha filtrado absolutamente nada de lo que se verá, existen muchas expectativas porque ya se sabe que el Profesor X, de los X-Men, aparecerá en Doctor Strange en el Multiverso de la Locura, por lo que más de uno se hace la idea de ver a los mutantes junto con los Avengers en el futuro.

Además, alguna de las escenas post crédito podría dar una pista de los próximos estrenos anunciados, como Thor: Love and Thunder, Black Panther: Wakanda Forever, Ant-Man and the Wasp: Quantumania, Guardianes de la Galaxia Vol. 3 y The Marvels.