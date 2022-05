Así se transformó Francisca Méndez-Zampogna, de “Despierta América”, para lucir radiante en su boda

Este viernes 6 de mayo, Francisca Méndez-Zampogna, conductora de “Despierta América”, se casará y lo celebrará con una gran fiesta en República Dominicana, así que, para estar más que lista para este evento, decidió hacer un cambio radical en su físico.

Cabe mencionar que la presentadora de televisión subió más de 36 kilos, tras el embarazo de su hijo Gennaro, por lo que se propuso volver a lucir una delgada figura.

En diversas ocasiones, Francisca manifestó su tristeza, pues creyó que no podría volver como ella quería, aunque la felicidad de ser madre fue algo muy grande.

Francisca tomó la decisión de su vida

Con motivo de la celebración de su vida, la artista decidió someterse a un régimen para llegar a su peso ideal, así fue logró bajar 22 kilos y, aunque continúa en el proceso, los resultados ya se han visto reflejados.

Para llegar a su meta, Méndez-Zampogna obtuvo el respaldo de Alejandro Chabán, quien es fundador y CEO de “Yes You Can!”, un plan nutricional y una dieta que han logrado ser exitosos.

“Antes de empezar a trabajar en televisión, solía ver los segmentos de salud de Alejandro en Univisión. Cuando concurse en ‘Nuestra Belleza Latina’ bajé de peso, y me puse en forma con la Guía de Nutrición de Yes You Can! y su Dieta de Semáforo. Amo el sabor de los shakes, no tienen azúcar añadida más son gluten free. Los suplementos son naturales y hechos a bases de hierbas y frutas. Ahorita estoy enamorada de las barras de proteína, son como un postre saludable”, reveló Francisca.

Así será la boda

El enlace se celebrará en República Dominicana, este viernes, y la propia famosa ha sido quien ha estado al pendiente de toda la organización.

Promete que será un gran evento y ha confesado que se siente nerviosa, pero feliz de poder darle paso a otras bendiciones en su vida.