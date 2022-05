Yailin asegura que está “practicando” pero aún no está embarazada de Anuel AA

La artista dominicana Jorgina Guillermo Díaz, mejor conocida como “Yailin La Más Viral” tuvo que salir a aclarar los rumores de su supuesto embarazo luego de especulaciones en las redes sociales.

La actual pareja de Anuel AA indicó que aunque ha estado practicando, aún no tiene una criatura con el exponente urbano boricua. Sin embargo, aseguró que este quiere tener hijos con ella y prefieren que sea una niña.

“Se está comentando dique del niño o niña, no. Ema conmigo, desde que nos conocimos ha querido una niña conmigo, eso no es algo de otro mundo, así que déjense de eso que el día que uno quiera tener uno, lo va a tener. Aunque desde que nos conocimos hemos estado intentándolo, Dios es el que sabe, desde que nos conocimos hemos estado fuaqui fuaqui, pero no ha salido”, expresó en una transmisión en vivo en sus redes sociales.

Esta semana la artista también cambió su foto de perfil a una caricatura en la que aparece junto a Anuel y la cigüeña con un signo de interrogación lo que puso a pensar a los seguidores en las redes sociales.