Las razones por las que Netflix canceló la producción de Meghan Markle para la plataforma

Netflix acaba de cancelar de manera discreta Pearl, el título provisional de una serie animada creada por Meghan Markle para la plataforma de streaming a través de Archewell Productions, la productora que estableció con el príncipe Harry a finales del año 2020.

De acuerdo a Deadline, el gigante decidió descartar el primer proyecto de la casa productora de los duques de Sussex, con quienes llegaron a un millonario acuerdo tras independizarse de la familia real británica para crear series, documentales, largometrajes y contenido infantil.

La esperada serie animada, producida por Markle y David Furnish, fue anunciada por todo lo alto en verano del año pasado como una historia familiar que sigue la vida de una niña de 12 años que halla su inspiración en mujeres influyentes de la historia.

“Al igual que muchas niñas de su edad, nuestra heroína Pearl está en un viaje de autodescubrimiento mientras trata de superar los desafíos diarios de la vida”, dijo emocionada Markle en ese momento, según el cibersitio antes citado.

“Estoy encantada de que Archewell Productions, en asociación con la poderosa plataforma de Netflix y estos increíbles productores, juntos les traigan esta nueva serie animada que celebra a mujeres extraordinarias a lo largo de la historia”, agregó orgullosa.

Pero, ¿por qué Netflix decidió rechazar ahora la serie animada de Meghan Markle?

Deadline informó este 1 de mayo que la decisión de Netflix de no sacar adelante el proyecto, que todavía estaba en la etapa de desarrollo, forma parte de la ola de recortes que se produce dentro de la plataforma mientras se repone de la precipitada caída de sus acciones.

No obstante, a pesar de rechazar Pearl, de acuerdo a fuentes cuestionadas por el medio especializado, la empresa permanece “optimista” sobre su pacto con Archewell y tienen una serie de proyectos pactados que siguen en pie y trabajan para sacar a la luz.

Entre ellos está la serie documental de la pareja Heart of Invictus , sobre la última edición de los Invictus Games. Además, hay que resaltar que no se trata de la primera vez que Markle enfrenta estas situaciones en Hollywood, por lo que sabe muy bien cómo lidiar con los no.

Por otro lado, cabe destacar que Netflix también canceló dos series animadas para niños la semana pasada que sí estaban en producción: Dino Daycare y Boons and Curses.

Según el medio, se dice que el gigante aconsejó a los productores que se llevaran algunos proyectos en desarrollo a “otra parte” antes de la mala racha que enfrentan tras una pérdida masiva de suscriptores por primera vez en una década.

Se desconoce si advirtieron de la misma manera a Archewell.