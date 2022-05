Johnny Depp fue golpeado por Amber Heard en la cara, señaló guardaespaldas del actor

La batalla legal entre Johnny Depp y Amber Heard continúa. Con cada día que pasa, salen a la luz más detalles sobre lo que fue la relación entre ambos mientras estuvieron casados.

Ahora, un testigo, quien formó parte del equipo de seguridad del actor, afirmó que Amber golpeó en el rostro a su entonces esposo en más de una ocasión.

Travis McGern, guardaespaldas de Depp, relató que el famoso sufrió varias agresiones por parte de Heard mientras estuvieron casados.

Recordó que en una ocasión, la actriz golpeó al famoso en el rostro y la reacción del intérprete de “Jack Sparrow” fue de sorpresa.

“La mirada inicial en su rostro reflejaba la mía, una especie de mirada de sorpresa”, dijo el testigo, al tiempo que detallaba que estos episodios fueron escalando.

Además, detalló que, en ese momento, sintió que no estaba cumpliendo con su trabajo de la manera adecuada, ya que su principal labor era mantener la seguridad de Johnny Depp.

“Mi trabajo es garantizar la seguridad y el bienestar de mis clientes y sentí que no había hecho eso”, señaló.

Esta no habría sido el único evento violento que presenció McGern, pues en otra ocasión vio cómo la actriz lanzó una lata de Red Bull contra Depp y, posteriormente, lo escupió.

“Arrojó algo de sombra sobre mí y la carrera que elegí”, dijo el guardaespaldas sobre su labor con el artista.

Johnny Depp y Amber Heard vivieron un matrimonio tóxico

Han pasado seis años desde que Johnny Depp y Amber Heard decidieron poner punto final a su matrimonio y, aunque ambos llegaron a un acuerdo de divorcio, un artículo escrito por la actriz para The Washington Post desató una batalla legal.

El actor de “Piratas del Caribe” emprendió una lucha para limpiar su nombre después de que el diario The Sun lo llamara “golpeador de esposas”, sin embargo el litigio acontecido en el Reino Unido no falló a favor de él.

Este es el segundo juicio que emprende el artista y el primero en el que se enfrenta directamente a su exesposa.

Recordemos que Depp demandó por 50 millones de dólares a Heard por difamación, mientras que ella respondió con una contra demanda de 100 millones de dólares.

En el juicio se han revelado agresiones, violencia y engaños dentro del matrimonio.