Defienden a Eiza González de quienes critican su aparición en MET Gala

Eiza González es una de las mexicanas del momento no sólo por su indiscutible belleza sino por su gran talento histriónico. La actriz soñó con triunfar en las grandes ligas y es ahora cuando lo está logrando.

Recientemente Eiza se dejó ver en el evento Met Gala 2022 luciendo un espectacular vestido de la firma Michael Kors, llenándose de halagos.

“Espectacular, divina, preciosa, hermosa”. “Sin duda la mejor vestida”. “Eiza es una reina, Hollywood se rinde ante ella”. “Una de las mejores vestidas de la noche”. “Orgullo mexicano”, se lee en redes sociales.

El tema de este año fue In America: An Anthology of Fashion, el cual se basa en los principios del estilo estadounidense y celebra a los héroes anónimos del diseño em el país norteamericano. Este marcó el regreso al tradicional primer lunes de mayo después de dos años de caos en los que el Covid hizo imposible la realización de este tipo de eventos presenciales.

El Met Gala se ha convertido en todo un suceso entre los amantes de la moda pero también entre los famosos que se dejan ver con los atuendos más glamorosos y extravagantes.

La actriz mexicana es una de las más queridas y no es extraño verla compartir cuadro con las mujeres del momento.

Eiza González y Billie Eilish en la Met Gala 😭🤍🤍🤍 weeeeey me muero!!!! pic.twitter.com/Fgm5RJHNAY — 𝐁𝐫𝐚𝐧 ♡ (@dannasecrets) May 3, 2022

Eiza ha sido una de las pocas mexicanas en ser invitadas, siendo Salma Hayek la primera. De hecho, ya han sido tres años consecutivos (sin contar la pausa que se derivó de la pandemia) en los que ha atendido el evento.

Eiza González at the Met Gala 2022/2021/2018 pic.twitter.com/eZse1CX66Z — 𝕁𝕖𝚢🦋 (@Jeyv_) May 3, 2022

Esto por supuesto es un gran mérito en su carrera sin embargo, hay muchos que aún no creen que merezca ese lugar.

“No sé qué le ven a esta, es muy corriente”. “Ya parece Carmen Campusano con tanta operación”. “Hay mujeres mucho más talentosas que merecen estar ahí, no Eiza”. “¿Esta qué ha hecho para estar ahí?”. “Orgullo por qué? Qué tiene de orgullo convivir con otros famosos? O sea, qué bueno que le eche ganillas, pero para mí, orgullo sería ganar algún reconocimiento internacional por su talento, que francamente no lo veo muy claro”, expresaron.

Por suerte, hay quienes están dispuestos a defenderla, recordándole a los haters el esfuerzo que ha hecho para llegar hasta donde está.

“Ay de verdad que como me da coraje que en Mexico critiquen TODO lo que hace Eiza Gonzalez solo por tener algunas cirugías estéticas. QUÉ TIENE QUE VER??”. “Increíble que en otro país valoren más el talento de Eiza que en su propia tierra”. “Los haters seguramente ya estuvieron en entregar de Oscar y trabajaron con los directores más importantes”. “Eiza es una de las mexicanas más talentosas del momento. Acéptenlo y déjenla en paz”.

@eizamusica estuvo en la Met Gala 2022, lucio divina, incomparable, y sobre todo se le notaba que disfrutaba mucho esos momentos. pic.twitter.com/nJ2J9elArs — M.G.S (@MGGS892) May 3, 2022

Eiza ha aprendido a enfrentar los obstáculos

A pesar de que la actriz se ha ganado respeto y admiración a nivel internacional, no han faltado aquellos que siguen dudando de ella y que minimizan sus logros.

Con su reciente participación en la cinta “Ambulance”, Eiza dejó claro que tiene todo para convertirse en una de las grandes de la industria. Y es que la actriz ya ha logrado colarse entre importantes figuras como el director Michael Bay y el actor Jake Gyllenhaal con quienes trabajó en la cinta.

Antes del éxito que tiene ahora, Eiza tuvo que enfrentarse a las barreras de la industria. En una reciente entrevista con People en español, la actriz reveló que fue rechazada en 25 ocasiones.

Esto fue un duro golpe para ella que la llevó incluso a tener depresión pues sentía que no era lo suficientemente buena, además de que estaba sola y lejos de casa.

“El mayor desafío fue dejar mi casa y luego estar sola en los Estados Unidos. (Más tarde) El mayor desafío fue perder 25 películas y sobresalir en eso”.

Pero cada uno de estos obstáculos han dejado grandes lecciones en la vida que la han hecho más fuerte.

“Hay mil cosas que están pasando y que la vida sigue pasando y que uno tiene que [vivir] un día a la vez. hora. Esa es la mentalidad más saludable que he aprendido a tener en esta industria”, explicó.