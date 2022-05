Listo Christian Pagán para la semifinal de la competencia “American Song Contest”

El artista boricua Christian Pagán se presentará mañana, lunes, 2 de mayo, en la ronda semifinal de la competencia televisiva “American Song Contest” por la cadena norteamericana NBC, donde interpertará su tema inédito “Loko” con el que busca ganarse el voto del público a la mejor canción.

En la competencia “American Song Contest” se han presentado cantantes, en representación de los 50 estados de EE. UU.; y los territorios (Puerto Rico, Samoa Americana, Guam, Islas Marianas del Norte, Islas Vírgenes de EE. UU.) y la capital Washington D.C.

Esta es la primera edición de la competencia musical televisiva que es animada por Kelly Clarkson y Snoop Dogg.

“Haber logrado llegar a la semifinal me llena de orgullo, no me canso de decir el honor y privilegio que siento de estar representando a Puerto Rico en esta competencia. Confío que el tema “Loko” les siga gustando y que todos se animen a votar para que logremos el pase a la noche final”, indicó Pagán.

La ronda semifinal será transmitida en directo mañana, a las 8:00 p.m. y los participantes interpretarán una canción inédita para competir y ganar el voto del público a la mejor canción.

Pagán interpretará el tema “Loko”, una composición del propio cantante junto a otros compositores incluyendo entre ellos al reconocido y multi galardonado Desmond Child, quien además trabajó en la producción del mismo.

Si deseas saber más de cómo ha sido la experiencia para el artista, puedes ver la entrevista de Metro Puerto Rico al cantautor y todo lo que nos tuvo que decir sobre su tiempo en el programa.

“American Song Contest” se transmite los lunes a las 8:00 p.m. en NBC y al día siguiente en NBC.com. En Puerto Rico, lo podrán ver a través de Liberty – 214, Direct TV – 176 y Dish – 14.