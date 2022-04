Lucía Méndez recordó el día que rechazó a Chayanne

En la década de los años 80 y 90, Lucía Méndez fue una de las grandes figuras del medio del espectáculo. En su lista de conquistas se encuentran famosos como Luis Miguel y ahora reveló que también Chayanne estuvo detrás de ella.

¿Hubo un triángulo amoroso entre ellos?

En una entrevista con el programa “Con permiso”, la actriz fue cuestionada por Martha Figueroa acerca del romance que tuvo con Luis Miguel, del que Lucía ha hablado en diversas ocasiones.

Méndez recordó que el mismo día que “El Sol de México” intentó acercarse a ella, también lo hizo Chayanne, durante un festival que se realizó en Miami, Florida, y que estuvo dirigido por Raúl Velasco.

Cabe resaltar que Lucía tenía 30 años, mientras que el intérprete de “Dejaría todo” había cumplido sólo 17.

Según lo relatado por Méndez, el cantante fue a verla a la habitación en la que estaba hospedada y le tocó la puerta muy insistente, ya que quería saludarla y aprovechó para coquetearle.

“Llegó el Chayanne, me dijo: ‘no, Lucía...’. Era algo así como mi fan perdido , de verdad, entonces llegó y me dijo: ‘Lucía’, que no sé qué. Respondí: ‘No, Chayancito, ya me voy a dormir, mi amor’, y le dije: ‘No, ni maíz. No, no, vete a tu cuarto, mi vida, eres un bebé. No, mi amor, no. Vete. No, Chayanne’”, dijo la artista.

La actriz contó que luego de rechazar a Chayanne, decidió volver a la cama para dormir, pero tiempo después volvió a sonar la puerta y ahora se trataba de Luis Miguel, quien le llevó una botella de champagne.

De acuerdo con lo revelado por Lucía, el intérprete de “La incondicional” ya tenía un discurso preparado para convencerla.

“De pronto lo veo, dorado. Ahora resulta que tenía 17 y me dijo que tenía 20. Con el pelo rubio, un smoking impecable Armani, una botella de champaña. Yo con los pelos parados abro la puerta y digo: ‘¿qué onda, Micky’?, me dice: ‘Tengo que hablar con alguien porque estoy muy triste’”, platicó la artista.

Méndez contó que lo dejó pasar y comenzaron a platicar y a beber, hasta que a ella se le subió un poco el alcohol y el cantante aprovechó para robarle un beso.