“La Burbu” revela que recibió propuesta para entrar a ‘OnlyFans’

La animadora y modelo puertorriqueña, Angelique Burgos “La Burbu” reveló que su equipo de trabajo le propuso que entrara a la plataforma de creadores de contenido con paga, Only Fans.

En entrevista con la presentadora Jessica Pereira en su canal de YouTube, la puertorriqueña habló sobre el tipo de contenido que se presenta en la plataforma y si estaría dispuesta a hacerlo.

“Estos ca#$ se están riendo porque me estaban proponiendo el Only Fans, pero es para hacer unas cosas bien con gusto, lo que pasa es que Only Fans...no tengo nada en contra de quienes lo tienen y sacan sus chavitos de ahí, pero es que tiene una mala fama que no me quiero meter ahí”, expresó “La Burbu”.

Burgos aseguró que nunca trabajaría contenido explícito en la plataforma de contenido pagado.

En la entrevista, Burgos, también reveló que está en el proceso de convertirse en productora ejecutiva de su propio programa que irá al aire en las noches.

La animadora y modelo, Angelique Burgos “La Burbu” dará el paso como productora ejecutiva de su propio espacio televisivo tras más de una década en el programa Pégate al Mediodía que se transmite por WAPA TV.

Burgos indicó en entrevista con Jessica Pereira en su canal de YouTube que ha estado pasando por un proceso para ir preparándose para dar este paso en su carrera.

“Llega el momento en que uno dice, ya yo agarré, ahora me toca a mi, yo quiero producir, yo quiero agarrar el toro por los cuernos, quiero hacerlo, sí es una responsabilidad bien grande porque no es lo mismo que te tengan el muñeco formado, que tú eres el talento, llegaste y qué tienes que hacer”, expresó.

Aunque no brindó muchos detalles, la animadora indicó que el espacio televisivo será en las noches.

“Dios me ha dado esa bendición de estarme preparando para lo que viene próximamente para Burbu por las noches”, añadió.

Del mismo modo, indicó que la productora Gilda Santini la ha estado ayudando para dar el paso como productora ejecutiva de su espacio en televisión.

“En este proceso tengo una productora que es para la que trabajo hoy día que es Gilda Santini, una mujer maravillosa que me ha apoyado y me ha seguido apoyando en este próximo paso que voy a dar como productora ejecutiva de mi propio programa”, expresó la animadora.

Actualmente, Burgos participa del espacio televisivo Pégate Al Mediodía donde ha ido disminuyendo su participación a dos días semanales.

En el pasado tuvo la oportunidad de realizar “Angelique El Especial” que se transmitió por WAPA TV, sin embargo, nunca se aumentó la frecuencia de transmisión más allá de ser un programa especial.