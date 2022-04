Kim Kardashian, Adamari López y las famosas que se han enfrentado a problemas de infertilidad

Hay algunas famosas que han hecho hecho todo para poder cumplir su sueño de convertirse en madres. Desde Kim Kardashian hasta Adamari López, así que te compartimos cómo fueron sus casos y cómo lograron tener hijos.

Kim Kardashian

La socialité es madre de Saint, Chicago, North y Psalm. Su proceso comenzó en 2014, luego de haber contraído matrimonio con Kanye West.

Se tuvo que someter a diversos tratamientos para poder tener a sus dos hijos mayores, pero luego fue diagnosticada con un problema de salud conocido como placenta retenida, así que recurrió a un vientre de alquiler para seguir aumentando la familia.

Adamari López

Luego de que la presentadora de televisión padeció cáncer de mama, sus posibilidades para convertirse en madre se redujeron.

Cuando conoció a Toni Costa, en 2014, decidió retomar este sueño y, luego de un tratamiento de fertilidad, pudieron lograrlo.

Así, en marzo de 2015, nació Alaïa, quien actualmente es la persona más importante en la vida de Adamari.

Mariah Carey

La cantante tuvo dificultades para quedar embarazada, por lo que recurrió a diversos tratamientos hasta que tuvo a los mellizos Moroccan y Monroe, fruto de su matrimonio con el rapero Nick Cannon.

Ana Bárbara

La cantante reveló que se sometió a un tratamiento para volver a ser madre y darle un hermano a sus hijos Emiliano y José María, luego de haberse enfrentado a varios problemas para concebir. Así fue como nació Jerónimo, quien también es hijo de Reyli Barba.

Sarah Jessica Parker

La protagonista de “Sex and the City” ya tenía un hijo, pero quería un segundo embarazo que no pudo concretarse, así que decidió rentar un vientre y así nacieron sus hijas mellizas.

Nicole Kidman

En 2010, la actriz compartió el nacimiento de su segunda hija, Faith, por medio de un vientre de alquiler, tras sus múltiples intentos por embarazarse de nuevo.