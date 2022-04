Víctor Manuelle: “Mi nieta me dio las fuerzas para volver a trabajar”

Víctor Manuelle está viviendo una de las mejores etapas de su vida: ser abuelo.

El conocido Sonero de la Juventud compartió que ha pasado momentos increíbles en los últimos años, tiempo que disfrutó desde el embarazo de su hija Yanishka hasta la crianza de su primera nieta Dylara Valentina.

“Ha sido increíble. Dios hace las cosas en su tiempo. La pandemia trajo tantas cosas negativas y a mí me trajo un espacio increíble para disfrutar desde el embarazo hasta la crianza de mi nieta. Ella nació en casa como digo yo. Ha sido una bendición y una etapa súper bonita”, manifestó en entrevista con ActivoPR.com

El artista que estrena el viernes su nueva producción musical Lado A y Lado B, aseguró que su nieta le dio las fuerzas necesarias para activarse y volver a la palestra musical para producir luego de la pandemia COVID-19, cuando la industria del entretenimiento se vio afectada con la pausa forzosa ante la propagación del virus a nivel mundial.

“Mi nieta me dio las fuerzas para volver a trabajar porque estaba vaguito con todo esto de la pandemia. Pero ya quería salir a la calle con esta producción nueva”, afirmó.

Asimismo compartió que ahora solo cuenta las horas para el próximo encuentro con la pequeña.

“Toda esa parte con mi nieta me ha hecho crear más conciencia y ahora estoy más pendiente al reloj para ver si me da tiempo a buscarla en el cuido para estar más tiempo con ella. Así somos los abuelos y eso no lo voy a poder despintar”, expresó con ternura.

Sobre la propuesta musical Lado A y Lado B explicó que se trata de una producción híbrida, con toques modernos pero sin trastocar la esencia clásica, en su afán por complacer a todo público, los salseros tradicionales y la nueva cepa.

Lado A y Lado B, que pone a consideración de sus fieles seguidores en formato digital y en una edición especial en vinilo, se compone de una parte (Lado A) con sonidos urbanos, mientras que el (Lado B) se sustenta con sonidos análogos y elementos tradicionales.

El artista con casi 28 años de excelsa trayectoria artística, dijo que su misión es acercar a las nuevas generaciones sin seguir “segmentando” la música.

“Con Lado A y Lado B tienen para escoger lo que más les guste. Es un poquito medio capricho porque el artista debe hacer que le dicte el corazón. Tenemos un público y los queremos complacer sin dejar de ser yo. Le quise dar al público un desahogo musical como este porque no quería hacer nada comercial. Esto es lo que quiero que escuchen”, enfatizó sobre la pieza de colección.

“Tengo un público base que no pienso abandonar nunca, que me ha permitido hacer un movimiento híbrido y me lo han aceptado gracias a Dios”, afirmó en referencia a sus múltiples colaboraciones con artistas urbanos de diferentes generaciones.

La producción musical Lado A y Lado B estará disponible en todas las plataformas digitales a partir del próximo viernes, 29 de abril de 2022.