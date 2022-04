Met Gala 2022: ¿Cuál es la temática de la gala de este año?

Kylie Jenner Foto: La figura pública dio a luz el primer día de febrero/Getty (Theo Wargo/Getty Images For US Weekly)

La Costume Institute Gala del Museo Metropolitano de Arte de Nueva York, mejor conocida como simplemente la Met Gala es uno de los eventos más importantes de la industria de la moda, además de ser uno de los más lujosos puesto que un boleto de entrada cuesta 30 mil dólares. Y ya se conoció la temática para la ceremonia de este año: Gilded Glamour.

Este evento es más conocido por mostrar a estrellas prominentes del entretenimiento usando trajes llenos de glamour, elegancia y, en muchas ocasiones, extravagancia.

¿Cuál es el tema de la Met Gala 2022?

El tema de la Met Gala 2022 será ‘In America: An Anthology of Fashion’ (En América: una antología de la moda), con el cual se pretende hacer un repaso de la moda estadounidense del siglo XVIII a la fecha.

Aunque la temática de la evolución del estilo estadounidense está bastante amplía y abierta a la creatividad de los diseñadores, la Met Gala 2022 tendrá un código de vestimenta que estará enfocado principalmente en la ‘Gilded Glamour’, es decir, en prendas inspiradas en la Edad Dorada, que es un periodo entre los años 1870 a 1890 en la historia de EEUU en donde el país vivió un gran crecimiento económico y de industrialización.

¿Cuándo será la Met Gala 2022?

La Met Gala 2022 regresa a la tradicional fecha del primer lunes de mayo que, en este caso, será este próximo 2 de mayo. El año pasado, debido a la pandemia de covid-19, el evento fue pospuesto hasta septiembre de ese mismo año, y en el 2020 fue cancelado.

Junto a esto, se podrá ver en las redes sociales como Facebook, Twitter o Instagram de Vogue, quien es nuevamente, como en ediciones anteriores, el responsable de la transmisión en vivo.

Actores reconocidos como Blake Lively, que siempre se roba las miradas en los eventos de moda, y su esposo Ryan Reynolds serán parte de los co-presidentes de la noche. Además de ellos, también lo serán la actriz Regina King y el actor y director Lin-Manuel Miranda.