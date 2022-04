ExMiss se mete en problemas por comparar el aborto con el amor por las mascotas

La modelo colombiana y Miss Mundo Colombia en el 2006 es una figura publica que no se guarda sus opiniones, y mucho más cuando suelen manifestarse estallidos sociales en el marco del gobierno actual.

Recientemente, Loaiza se vio envuelta en una polémica ya que era bien sabido que no contaba con las dosis requeridas de vacunas para poder ingresar a territorio europeo. En su momento, la modelo aseguró que antes de viajar investigó y se dio cuenta de que existe una opción que permite a los no vacunados, poder ingresar a varios países de Europa sin mayor problema.

Parece que otro escándalo más se suma a la lista de los que ya de por si lleva, debido a que en sus historias de Instagram ha respondido a varios comentarios de sus seguidores en donde responden a un mensaje que ella misma reposteó, y en la que se puede observar una comparación sin contexto alguno sobre su posición frente al aborto y una nula relación con el tema de las mascotas siendo consideradas parte del núcleo familiar.

“Los mismos que financian la ideología de genero, el feminismo radical, la eutanasia asistida y no asistida, la eugenesia, en ocasiones las guerras sin sentido, todo para reducir la población, son los mismos que financian el aborto y sin dudas también están detrás del transhumanismo, todo esto va en la agenda 2030 de los globalistas” se leía el mensaje que la creadora de contenido digital reposteó de otra cuenta en sus historias.

Comentarios de Elizabeth Loaiza sobre el aborto (Instagram)

¿Que motivó a la celebridad a realizar dichos comentarios?

Todo inició cuando varios de sus seguidores le comentaron que a opinión de ellos, los animales no hacían parte de lo que se considera como ‘núcleo familiar’ en la sociedad.

Loaiza, en su afán de defenderse sobre dichos comentarios, sin motivo alguno a comparar el tema del aborto con el rol de los peludos animales en la familia. Algunos de los mensajes que les llegaban decían: “que pereza tanta gente humanizando a los animales”, “Como hay gente comparando a un hijo con un perro, por Dios”.

Comentarios de Elizabeth Loaiza (Instagram)

Claramente también se encontraban mensajes de apoyo a los comentarios de la influenciadora sobre su posición acerca de las mascotas. “Ellos hacen parte de nuestra familia”, “Tengo dos gatas y una perra y ellas son mi vida”, entre otros mas, resaltaban el amor y la pertenencia que se le da a los animales en los diferentes hogares.

A pesar de que la intención de defender a los pequeños de cuatro patas en su rol en el hogar se agradece, no hay fundamento alguno para comparar una mascota con una temática tan seria como lo es el aborto. Cabe recordar que los gustos son diferentes pero aun así la empatía es algo que no se debe perder, y por sobre todo, hacer comparaciones que tengan fundamento y no lanzar un tema a la deriva solo para respaldar un punto de vista.