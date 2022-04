Conoce a Michael Mando, el actor que interpreta a Nacho Varga en ‘Better Call Saul’

Su personaje de Nacho Varga tuvo un gran cierre en Better Call Saul (Instagram)

Con 40 años de edad, Michael Mando disfruta un gran momento profesional. El actor canadiense de ascendencia mexicana le da vida a Nacho Varga en la serie de AMC “Better Call Saul”.

Muchos lo recuerdan por encarnar a Vaas Montenegro, uno de los principales antagonistas del videojuego Far Cry 3. Otro rol que asumió fue el de Víctor Schmidt en la serie Orphan Black. Sin duda, este actor se abre camino en la industria con paso firme, ya que su nombre aparece en los repartos de grandes producciones, tal como fue el caso de ‘Spiderman: Homecoming’.

En ocasión del cierre de la serie ‘Better Call Saul’ repasamos la vida del intérprete de un personaje clave en la serie desde su primera temporada: Nacho Varga. La producción de Netflix reúne un elenco de lujo, entre ellos Tony Dalton, quien protagonizó Matando Cabos y ha participado en distintos proyectos de Hollywood como el spin-off de Breaking Bad.

Habla tres idiomas

Aunque el actor nació el 13 de julio de 1981 en Quebec, Canadá, tiene ascendencia mexicana. Se sabe que cuando estaba chico él y sus dos hermanos tuvieron que ser criados por su padre, quien por asuntos laborales tuvo que mudarse muchas veces, tanto, que antes de los 20 años Michael había vivido en diez ciudades diferentes.

Antes de llegar al programa de Teatro Dome en el Dawson College se había formado en otras áreas, de hecho estudió Relaciones Internacionales en la Universidad de Montreal. Habla perfectamente en inglés, el francés y el español.

“Desde el 2010 comenzó a realizar pequeñas apariciones en diferentes producciones como un cortometraje llamado Conditional Affection o en películas como The Good Lie. Sin embargo, fue hasta el 2013 cuando comenzó a conseguir papeles más relevantes”, reseñó Milenio.

La gran oportunidad

Venía de hacer pequeñas apariciones pero fue en 2012 cuando le sonrió la justicia al darle voz a Vaas Montenegro. Luego de interpretar a Vic pasó a formar parte de la cinta Elysium, junto a Matt Damon, Jodie Foster, Diego Luna, entre otros actores.

Su papel en Better Call Saul le sometió a desafíos actorales que no han dejado a nadie indiferente, sobretodo en su escena de despedida, que sin ser spoiler, es para no perdérsela.

De su vida privada poco se sabe, solo que ha publicado fotos abrazando y besando a una ¿novia? cuyo rostro no ha querido mostrar al público. Hasta donde se sabe, Michael sigue soltero, enfocado en su trabajo. En la actualidad, el actor dijo estar entusiasmado por las nuevas producciones, por los jóvenes creadores y un discurso visual audaz al que quiere pertenecer.

“Estoy interesado en muchos grandes directores prometedores que tienen buenas ideas. Me gustan las películas de género… westerns, ciencia ficción, thrillers psicológicos. Me gustan las películas de acción con un núcleo dramático muy sólido. Así que estoy muy emocionado por el futuro y muy agradecido por el pasado”, citó Zona de Prensa.com.

