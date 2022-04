Anthony Ramos se divierte interpretando a una piraña

Durante la promoción de la reconocida cinta In The Heights (2021) el responsable del exitoso musical que celebra la cultura latina, Lin Manuel Miranda mencionó que la película convertiría en estrellas a sus protagonistas y no se equivocó. Actualmente se exhibe en cines la comedia de acción animada The Bad Guys, en la que el actor de ascendencia puertorriqueña, Anthony Ramos, presta su voz a Piraña, uno de los protagonistas del filme.

Luego de In The Heights, el actor fue contratado para protagonizar la nueva cinta de Transformers y recientemente se anunció su entrada al universo cinematográfico de Marvel con un rol secreto en la nueva serie Ironheart, validando los comentarios de Miranda. En conversación con Metro Puerto Rico, el artista, quien combina su talento histriónico con su carrera como cantante, habló sobre su aportación en la creación de Sr. Pirahna y la emoción que la causa que su amigo, el cineasta boricua Ángel Manuel Soto, este teniendo tanto éxito en Hollywood.

¿Qué fue lo más emocionante de hacer la voz de Piraña? ¿Y de quién fue la idea de darle ese sabor latino a la voz del personaje?

—Fue divertido porque ya estaba escrito así. Y dije, vamos a continuar con esto y lo llevamos bien lejos, lo llevamos hasta el final. Me lo pasé bien, creando este personaje porque es un tipo divertido, ingenuo, temperamental, pero también súper cándido y dulce. Fue divertido crear a este tipo desde cero y encontrar la voz. Además, no había ninguna canción en la película, y luego terminaron integrando una canción.

Esta película tiene mucha acción y secuencias físicas. Siempre me he preguntado cómo manejan los actores sus voces y el lenguaje corporal mientras filman estas escenas. ¿Qué sucede dentro de la cabina donde tu personaje debe correr, pelear o incluso bailar?

—Nos encontramos corriendo en el mismo lugar, esquivando cosas, mientras tratamos de permanecer en el micrófono, y a su vez respirar con dificultad. Lo que estás haciendo dentro de la cabina lo llaman “esfuerzos”. Entonces nos pedían que hiciéramos una sesión completa y grabáramos nuestras líneas, para entonces decirnos, “ahora vamos a hacer cinco minutos de solo esfuerzos”. Así que nos dedicamos a respirar, gritar, gruñir, en fin, hacer ruidos. Y sabes que este tipo de cosas son bien divertidas…simplemente te sumerges, no piensas, y te lanzas.

Piraña, tu personaje tiene una reacción particular cuando se pone nervioso o ansioso. Entonces, ¿cómo reaccionas cuando estás en una situación de estrés o ansiedad? Espero que no sea como Piraña.

—No, no lo hago. Quiero decir, podría haber soltado un gas intestinal alguna vez. Estoy seguro. (risas) No tanto como lo hace Piraña, que truena cada vez que miente o está nervioso. A mí me da como un tic en la pierna, me da con morderme el labio o algo así.

Hace poco se anunció que otro puertorriqueño va a dirigir una nueva película de Transformers, que no es en la que va a participar. Entonces, ¿cómo te sentiste cuando te enteraste, y qué posibilidades hay de que trabajes con Ángel Manuel Soto?

—Ángel es mi hermano. Fue gracioso porque cuando recibió la oferta, estábamos jangueando en el balcón de mi casa, aquí en Los Ángeles, y estábamos hablando sobre eso y le decía: “espero que podamos encontrar la forma de poder trabajar juntos”. Pero te digo, me entusiasma poder hacer cualquier cosa con Ángel, por lo que creo que eventualmente lo haremos, casi sucede, pero no se pudo. Él es una superestrella y sé que lo vamos a lograr. No puedo esperar, mano, ese es mi pana. Un saludo a Ángel, te quiero hermano.