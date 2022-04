Un Pedro Capó más maduro canaliza reflexiones en su música

El cantautor puertorriqueño Pedro Capó aseguró que sus últimos sencillos “Gracias” y “La Fiesta” son canciones de mucha reflexión que representan un crecimiento en el cantante.

“Siento que sí maduré, yo creo que todos hemos crecido un montón durante este tiempo que nos ha tocado a todos de pandemia, de mucha introspección, de reinventarse, y esa introspección nos lleva a revisar todas las áreas de nuestra vida. Desde la gratitud como bálsamo hasta la inevitable muerte que nos toca a todos”, dijo el artista.

A ley de días para su concierto, el sábado, 7 de mayo en el Coliseo de Puerto Rico, Capó dijo que, aunque hacerlo en la Isla le trae siempre comodidad, siente “maripositas” de volver al escenario luego de más de dos años.

El cantante indicó que este concierto será un recorrido de su trayectoria y que además estará interpretando canciones de su álbum “Munay”, que no ha podido presentar con el público de frente, y otras más nuevas como “Gracias” y, su último sencillo, “La Fiesta”.

La idea para “La Fiesta” surgió mientras veía un documental con su hijo mayor en el que mencionaron que el artista debe crear desde sus miedos, por lo que decidió hacerla como una reflexión sobre la vida y la muerte.

“La muerte la vemos con temor, con dolor, el luto es válido y el dolor es real cuando perdemos a alguien querido, o esa incertidumbre de que cuando nos vayamos a dejar el dolor en nuestros seres queridos. Entonces yo me arriesgo y me zumbo por el túnel de la visualización de mi funeral idealizándolo como una gran fiesta de celebración de vida, en vez de un evento triste”.

El video musical para la canción presenta el funeral del artista, lo que le pareció “interesante e intenso”.

“Te ataca de cierta manera mojar los pies en esa agua, pero hay que alivianar eso un poquito y reírse de eso también porque es inevitable y lo que hay es más incertidumbre que otra cosa”, aseguró.

El artista aseguro que no sabe si en algún momento se podría retirar porque la música es su vida.

“Yo no sé si me pueda retirar porque es quién soy, va más allá de un trabajo para mí. Es algo que amo hacer, quizás lo haga en diferentes capacidades, me gusta mucho el estudio, de mis cosas favoritas es estar en ese lado creativo, pero siempre daré mi cantazo por la tarima, no me veo parando de hacer lo que hago”, afirmó.

El cantautor dejó saber que luego de su concierto en Puerto Rico, continuará con su gira por Estados Unidos, España y México.

Además, se está preparando para el lanzamiento de su próximo disco que estará saliendo para la temporada de otoño, y no descarta la posibilidad de adentrarse en la actuación en un futuro.