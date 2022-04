Noris Joffre regresa con su ‘show’ “Estado civil: ¡Felizmente divorciada!”

Tras largos meses de ausencia y casi un año de haber anunciado su divorcio, la veterana actriz y comediante Noris Joffre, regresa al escenario local para presentar su nuevo stand up comedy titulado “Estado civil: ¡Felizmente divorciada!”. A través de la picardía e irreverencia que la caracterizan, Noris brindará detalles nunca revelados sobre el tema más comentado, su divorcio.

Las funciones se realizarán el sábado 21 y domingo 22 de mayo, en el Café Teatro Punto Fijo del CBA de Santurce; jueves, 26 de mayo en el Rancho Grande en Añasco; viernes, 27 de mayo en el Castillo Serrallés de Ponce y el sábado, 28 de mayo en el Teatro América de Vega Baja.

“Estoy feliz por partida doble, porque vuelvo a mi Isla a trabajar y porque regreso felizmente divorciada. En este nuevo espectáculo voy a tocar temas concernientes al matrimonio. Sus ventajas, desventajas y sobre todo cuánto es lo que debería durar el matrimonio para que ambas partes no salgan desquiciadas de la relación. Y que conste que todo lo que voy a estar hablando es parte de mi vida y de mis vivencias. No que nadie me lo contó o me lo escribió.”, expresó Noris Joffre.

Además, añadió que “no voy a estar sola, ya que la Jueza “Ana María Rollo”, tuvo el privilegio de divorciarme y desde entonces no me suelta ni en las esquinas. Así que ella estará de invitada especial en todas las funciones a ver a quién más puede divorciar o llevarse enrredá”.

El show contará además con la participación del joven Yamil Solano, primer cantante masculino en realizar tributo a Ednita Nazario, quien estará deleitando al público con temas de la diva ponceña.

Las funciones de “Estado civil: ¡Felizmente divorciada!” son solo para adultos y llegan de la mano de Producciones Eche. Los boletos para las funciones de San Juan, Ponce y Vega ya están a la venta a través de PRTicket y para reservaciones en Añasco deben llamar al 787-464-4175.

Funciones, horarios y Boletos:

· Sábado 21 y domingo 22 de mayo (8:00pm / 5:00pm)

Café Teatro Punto Fijo del CBA de Santurce https://bit.ly/3vc12ij

· Jueves, 26 de mayo (8:00pm)

Rancho Grande en Añasco (787-464-4175)

· Viernes, 27 de mayo (8:00pm)

Castillo Serrallés de Ponce https://bit.ly/3vc12ij

· Sábado, 28 de mayo (8:00pm)

Teatro América de Vega Baja https://bit.ly/3vc12ij