Gloria Trevi devela su paraíso personal

La estrella Gloria Trevi regresó a la Isla del Encanto, Puerto Rico, a presentar su nueva producción musical Isla Divina, un álbum de estudio a modo catarsis que la transporta de la oscuridad de la pandemia Covid-19, a exudar alegría y optimismo.

La diva mexicana compartió que este proyecto la ayudó a canalizar el sufrimiento de quién se encuentra al tope de la cima y de golpe cambia el panorama.

Cuál metáfora, Trevi utilizó su pluma para comparar el torbellino que provocó la crisis de salubridad en la industria del entretenimiento, contra la propuesta que recibió de la cantautora Erika Ender, donde encontró la luz al final del camino.

Esta mirada optimista se traduce en la producción Isla Divina que cuenta con las colaboraciones del exponente urbano Guaynaa (“Nos volvimos locos”), Mónica Naranjo (“Grande”) y Timo Nuñez en (“La Recaída”).

A nivel musical, describió que álbum contiene “canciones de esas que las cantas con los brazos abiertos y llorando como la salsa”.

Por esto quiso incluir los temas “Diosa de la noche” y “Demasiado frágiles” de la compositora Erika Ender.

“Mi música es mi filosofía y estas canciones que vienen en el álbum salen de mis entrañas. Es el paraíso muy personal que todos tenemos, es ese lugar perfecto donde nos podemos escapar para llorar o para reír”, destacó.

De su proceso creativo a la hora de armar el disco, destacó que “todo tiene que tener concepto”.

“Musicalmente siempre he sido un libro abierto. Ahora con mis 54 años me pregunto ‘qué hago con todo esto de la pandemia y lo que ha pasado’. Mi música es como un grito de auxilio. Desde allá arriba me tiran y se me rompen las alas cuando el mundo se detiene. Nos pasó a todos. Pasó lo que nunca creímos que pudiera suceder y de repente el mundo entero entró en una pandemia”, manifestó la artista.

Isla Divina recoge esos momentos de reflexión que la impactaron durante ese tiempo.

“A la diosa de la noche se le detiene todo y empieza un Apocalipsis. Entonces llega ‘Demasiado frágiles’. Soy compositora pero cuando una canción llega, me convierto en intérprete y le agradezco mucho a Erika esta canción porque en esos momentos yo no podía escribir nada. Lo que escribía eran cosas muy oscuras porque estaba muy enojada con muchos gobiernos por la manera en que estaban manejando un momento de vida o muerte. Estaba también enojada con un sector de la sociedad que pese a estar recibiendo esta lección humana siguen discriminando por el color de las personas, y los casos espantosos de maltrato contra las mujeres”, señaló.

La cantante pone a consideración de sus seguidores el nuevo sencillo “Él se equivocó”, mientras adelantó que viene “con todo” para Puerto Rico, con una gira “muy especial” diseñada para sus seguidores boricuas.

“Estoy muy emocionada porque en Puerto Rico siempre me han tratado de un manera maravillosa y les pienso traer algo bien especial”, aseguró.

Entre otros proyectos trabaja en un bio-serie de su vida.