Víctor Manuelle: “Tengo un público base que no pienso abandonar nunca”

Víctor Manuelle cumple “capricho” con el lanzamiento de su nueva producción híbrida, con toques modernos pero sin trastocar la esencia clásica, en su afán por complacer a todo público, los salseros tradicionales y la nueva cepa.

Así describió el Sonero de la Juventud, su nueva propuesta musical Lado A y Lado B, que pone a consideración de sus fieles seguidores en formato de digital y en una edición especial en vinilo.

El artista con casi 28 años de excelsa trayectoria artística, aseguró que su misión es acercar a las nuevas generaciones sin seguir “segmentando” la música.

“Con Lado A y Lado B tienen para escoger lo que más le guste. Es un poquito medio capricho porque el artista debe hacer que le dicte el corazón. Tenemos un público y los queremos complacer sin dejar de ser yo. Le quise dar al público un desahogo musical como este porque no quería hacer nada comercial. Esto es lo que quiero que escuchen”, enfatizó sobre la pieza de colección.

El Lado A está compuesto de sonidos urbanos, mientras que el Lado B se sustenta con sonidos análogos y elementos tradicionales.

“Tengo un público base que no pienso abandonar nunca, que me ha permitido hacer un movimiento híbrido y me lo han aceptado gracias a Dios”, afirmó en referencia a sus múltiples colaboraciones con artistas urbanos de diferentes generaciones.

La producción musical Lado A y Lado B estará disponible en todas las plataformas digitales a partir del próximo viernes, 29 de abril de 2022.