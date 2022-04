Regresa la Muestra de Cine Documental “Latinoamérica en Nosotrxs” en su 8va edición

La Asociación de Documentalistas de Puerto Rico (AdocPR), con el apoyo del Instituto de Cultura Puertorriqueño (ICP) y Sundance Institute, presentan la 8va Muestra de Cine Documental “Latinoamérica en Nosotrxs”, a celebrarse los días 5, 6 y 7 de mayo de 2022 en el Archivo General de Puerto Rico. Luego de dos años, regresa de forma presencial para el disfrute de todxs.

Esta edición estará dedicada a Eduardo Aguiar, documentalista puertorriqueño, quien por casi treinta años, ha pro­ducido y dirigido filmes y vídeos en var­ios géneros; drama, com­er­cial y música, siendo el grueso de su tra­bajo el cine documental. Como antesala, el sábado 30 de abril a las 5:00 p.m., el ICP presenta Cine Cultural con Eduardo Aguiar, proyección virtual y conversatorio a través de Facebook Live de las cuentas de AdocPR e ICP. El jueves 5 de mayo como apertura de la muestra, se presenta Retrospectiva: Homenaje a Eduardo Aguiar a las 6:00 p.m., con la presentación de Vieques en el espejo de Panamá (2003).

La Muestra es un espacio para proyectar y divulgar el trabajo de colegas del continente, así como de los propios cineastas de la Asociación. Este espacio para el fomento del cine documental, ha presentado al público 57 documentales puertorriqueños y latinoamericanos. Este año cuenta con una programación de largometrajes internacionales de países como México, Venezuela, Chile y Argentina, de temas variados, pero con un enfoque en temas de justicia ambiental y la comunidad. Además, se presenta la Muestra de cortometrajes documentales puertorriqueños seleccionados a través de la convocatoria anual.

“La 8va Muestra de Cine Documental ‘Latinoamérica en Nosotros’, se convierte en la voz de las comunidades marginadas por la corrupción y la desigualdad social, dando la oportunidad a contar su realidad por medio de la expresión artística. Nuestros cineastas nacionales capturan la condiciones que vivimos actualmente, donde las amenazas de cambios climatológicos, altos costos energéticos, pandemia, corrupción, gentrificación, feminicidios y crímenes de odio son la orden del día continuamente. La programación de estas películas nacionales y latinoamericanas cuentan nuestras historias donde la realidad supera la ficción. Nosotres como puertorriqueñxs, latinoamericanxs y ciudadanxs del mundo, debemos abrir la discusión y educar a las presentes y futuras generaciones de lo que sucedió en nuestro momento en la historia”, expresó Rhett Lee García Figueroa, presidente de AdocPR.

Programación:

Sábado 30 de abril:

5:00 p.m. Cine Cultural Con Eduardo Aguiar - proyección virtual y conversatorio a través de Facebook Live.

Jueves 5 de mayo:

6:00 p.m. Retrospectiva: Homenaje a Eduardo Aguiar, Vieques en el Espejo de Panamá (2003)

8:00 p.m. Cosas que Hacemos (2020) de Bruno Santamaría, México.

Viernes 6 de mayo:

5:00 p.m. Conversatorio: Renacer del Cine Documental en Puerto Rico. Evento virtual a través de Facebook Live.

6:00 p.m. Mal Vecino (2020) de Ricardo Jara, Chile.

8:00 p.m. Cortometrajes Nacionales: Comida para los Pobres, La Empresa (estreno), Chimenea de Muerte, Puerto Rico. Espacio para preguntas y respuestas con Cineastas.

Sábado 7 de mayo:

3:00 p.m. La Sesenta (2021) de Colectivo Silbando Bembas, Argentina.

5:00 p.m. Once Upon a Time in Venezuela (2020) de Anabel Rodríguez, Venezuela.

7:30 p.m. Cortometrajes Nacionales 2: Gallos de Pelea, Danae, Alas (estreno), Puerto Rico. Espacio para preguntas y respuestas con Cineastas.

9:00 p.m. Clausura del evento con música en vivo.

“En su octava edición, la Muestra continúa siendo una plataforma importante para que cineastas locales se presenten y compartan sus proyectos. Es por eso que regresar en modo presencial era vital”, expresó Raúl Abner Samrah, coordinador general del evento. “Son tres noches donde se invita al público a conocer y disfrutar del cine documental que se hace en Latinoamérica y Puerto Rico. Agradecemos a todos nuestros patrocinadores por apoyar a que estos espacios culturales se reactiven”, puntualizó.

La muestra es libre de costo y está abierta al público en general. Habrá venta de películas y otros artículos de AdocPR. Los accesos a los eventos virtuales también son abiertos al público en general y serán transmitidos a través del Facebook Live de la Asociación de Documentalistas de Puerto Rico y el Instituto de Cultura Puertorriqueña. Para los eventos presenciales, El Archivo General de Puerto Rico está ubicado en la Avenida Constitución #500 en San Juan.

Esta muestra es posible gracias al Instituto de Cultura de Puerto Rico (ICP), Sundance Institute, National Endowment for the Humanities, Fundación Puertorriqueña de las Humanidades y Óptico Fiber.

Para ver la programación completa y tráilers, visite www.adocpr.org. Manténgase enterado de todo el acontecer a través de las cuentas sociales Facebook, Instagram y Twitter (AdocPR). Para más información puede escribir a adocprmuestra@gmail.com.