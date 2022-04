Reapareció Will Smith después de la polémica en los Oscars

Will Smith está pasando por un momento de transformación (Agencias)

Las redes sociales y portales noticiosos estallaron este lunes al conocerse que el actor estadounidense Will Smith reapareció en un aeropuerto privado de India tras el famoso incidente del bofetón.

Precisó TMZ que en la ciudad de Mumbay estaban enterados de la visita, ya que Smith era esperado por numerosos reporteros que lo grabaron y fotografiaron.

El actor, de 53 años, protagonizó uno de los momentos más polémicos en la historia de los Oscar al darle una bofetada en plena ceremonia al comediante Chris Rock, quien hacía un chiste malo relacionado con la alopecia que sufre su esposa.

El suceso fue visto por millones de espectadores y desató un aluvión de comentarios en redes sociales. Muchos apoyaron a Smith al ser intolerante con el humor hiriente contra la condición de salud de Jada Pinkett, pero otros deploraron que se utilizara la violencia física. Lamentablemente, en ese mismo evento Will Smith se ganaba el Oscar por su actuación en “King Richard”.

Tan grave fue el episodio, que Academia lo suspendió de su derecho a asistir a la ceremonia de entrega de los premios Oscar en los próximos 10 años y él renunció al gremio del cual formaba parte.

Para los más agudos, incluso también se llegó a especular que el bofetón fue preparado, porque al momento del suceso, el show tocaba mínimos históricos de sintonía y se necesitaba “algo” que llamara la atención. Muchos dicen que la gala fue tan aburrida que de no ser por el arrebato furioso de Smith todo se hubiera olvidado.

Saludó a la gente de India

Citó The Huffington Post que Smith aparece saludando a los presentes y se hizo fotos con varios curiosos que se acercaron para saludarlo.

“No se conoce la razón del viaje del actor, pero los medios locales sí han informado de que el ganador del Oscar por El método Williams se está alojando en el JW Marriott Hotel Juhu. Se trata de un resort de lujo con salida a una playa y varias piscinas”, precisó el medio.

En un video se ve el omento en que el actor baja de una camioneta a las puertas del hotel, se toma varias fotos con el personal y algunos curiosos y saluda cuando lo llamaron por su nombre a lo lejos.

Hablan de “curación”

Aunque el recordado “Príncipe del rap” no volvió a salir al público tras el episodio, la propia Jada Pinkett sí lo hizo. Ella, que fue objeto de burla de Rock indicó a través de Instagram que se avecinaba “un proceso de curación”.

“Teniendo en cuenta todo lo que ha ocurrido en las últimas semanas, la familia Smith se encuentra en centrada en una profunda curación”, escribió la también actriz.

La familia transmite el programa Red Table Talk en el que hablan sin tabú sobre diversos temas. En uno de ellos Jada confesó que fue adicta a la pornografía, y que no estuvo a gusto con casarse con Will Smith. Según ella, fue obligada por su madre, ya que la joven estaba embarazada. “Estaba muy presionada, era una actriz joven, estaba embarazada y no sabía qué hacer, pero nunca quise casarme”, confesó.

