Michael Stuart se transforma en Pitbull en la quinta gala de “Tu Cara Me Suena”

El salsero boricua Michael Stuart continúa pisando fuerte en el programa “Tu Cara Me Suena” y cada domingo sorprende a todos con sus magníficas interpretaciones.

Aunque cada domingo trae un reto diferente, Stuart los ha enfrentado con la mejor actitud y se ha consolidado como uno de los competidores más fuertes para ganar la competencia. Este pasado domingo, el artista boricua superó uno de sus mayores retos en la competencia al interpretar al artista urbano Pitbull con el tema “I know you want me”.

“Estuvo super divertido, super entretenido, sabroso y super cool pero, a la vez fue un reto bastante complicado poder conseguir el color de su voz, esa voz ronca y áspera que tiene, además del flow y acento fue un reto bastante grande. Pero lo disfruté al máximo, siento que quedó espectacular y me lo gocé en cantidad. Ha sido de los más que me he gozado en cuanto a entretenerme porque sé que me parecía físicamente, porque sé que tenía todos los movimientos de él, porque sé que dentro de la complejidad de su voz, como quiera alcancé lo que estaba buscando. Estoy super complacido y espero que la gente lo haya disfrutado tanto como lo hice yo”, expresó Michael Stuart, quien se prepara para su próximo reto el próximo domingo cuando interpretará a la Reina de la Salsa, Celia Cruz.

Durante las primeras dos presentaciones, Stuart alzó la bandera de Puerto Rico interpretando a grandes compatriotas y artistas de la isla del encanto, Daddy Yankee y Marc Anthony.

Anteriormente, interpretó al rapero estadounidense André 300, de Outkast y el domingo pasado protagonizó, junto al dominicano Manny Cruz, el primer dueto en la historia de “Tu Cara Me Suena” al interpretar a Samo del grupo mexicano Camila.

Cada domingo Michael Stuart está un paso más cerca para lograr su objetivo: contribuir a la fundación puertorriqueña Ola del Cielo. Esta fundación ayuda a niños con Síndrome de Down, espina bífida, todo lo que tiene que ver con el desarrollo de las destrezas motoras, pero no solamente en lo físico sino también las emociones de los niños, que no han estado viviendo muy buenos tiempos. Todo el dinero que se gane en la competencia va dirigido a esta fundación.