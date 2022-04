Adamari López logra llamar la atención de Daddy Yankee y el ‘big boss’ cumplió lo que le pidieron

La animadora puertorriqueña Adamari López junto a su amiga la ecuatoriana Alejandra Jaramillo, protagonizaron un video en Instagram bailando el tema ‘Bombón’ del nuevo álbum de Daddy Yankee.

“¡Dame más gasolina pa’ seguir moviendo el bombón!”, escribió Adamari.

La ecutoriana Alejandra Jaramillo comentó “Hágase ver con ese like @daddyyankee”, dicho y hecho el ‘Big Boss’ lo hizo. No solo le dio su like, también compartió el video en su historia de Instagram.

Daddy Yanke compartió e baile de Alejandra Jaramillo y Adamari Lopez

Daddy Yankee le dio un like al video de Alejandra Jaramillo y Adamari Lopez (Captura de pantalla)

Daddy Yankee le dio un like al video de Alejandra Jaramillo y Adamari Lopez

Ya son varios videos donde se ve a Alejandra Jaramillo junto a Adamari Lopez haciendo TikToks, incluso con sus hijos donde muestran como han afianzado su amistad desde que Jaramillo vive en Miami.

En menos de 24 horas han alcanzado más de 300 mil likes. La Caramelo, en una entrevista en Telemundo habló se la relación de amistad con Adamari Lopez.

“Se ha portado muy linda conmigo. Estoy súper agradecida porque me abrió las puertas de su casa para generar un poquito de contenido y grabar varios reels. Me quede impresionada por la calidad de persona que es, bella, divina con una sensibilidad increíble (...) Me prestó hasta ropa (la de antes) porque soy muy alta. Está regia”, — Alejandra Jaramillo

En la entrevista también confesó el duro proceso que ha vivido tras la muerte de Efraín Ruales y empezar desde cero en Estados Unidos.

Finalmente hicieron una dinámica de “Yo nunca, nunca”. Ale confesó que sí ha regalado algo que le regalaron, que nunca ha nadado desnuda y que sí ha revisado el teléfono de su pareja.