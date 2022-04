Actor de “Supernatural” casi pierde la vida en un terrible accidente

La serie “Supernatural” es uno de los mayores éxitos de la televisión mundial durante gran parte de lo que va de siglo, estrenada originalmente en 2005 logró ganarse el seguimiento de millones de fans en todo el mundo por su atrapante historia y carismáticos personajes, por lo que sus actores se han convertido en caras muy queridas por los televidentes.

Recientemente, una impactante noticia en torno al actor Jared Padalecki ha dejado a todos boquiabiertos, pues el intérprete habría estado muy cerca de morir durante un trágico accidente. Nacido en San Antonio, Texas, obtuvo una gran fama por su personaje de Sam en la serie de fantasía y misterio, pero también participó en la aclamada “Gilmore Girls”.

Jared Padalecki, Sam en “Supernatural”, “tiene suerte de estar con vida” luego de trágico accidente

Su coestrella durante las 15 temporadas de “Supernatural” Jensen Ackles, fue el encargado de dar a los fans la noticia y explicar lo que estaba sucediendo “No sé si ustedes saben lo que está pasando. Tuvo un accidente automovilístico muy grave”, además aseguró que Jared se encontraba en el asiento de copiloto al momento del accidente.

Ackles también añadió “Tiene suerte de estar vivo y no solo eso, está en casa recuperándose. El hecho de que no esté en el hospital en este momento me sorprende”. Por otro lado, aprovechó para aclarar ante todos que el accidente no tuvo ninguna víctima fatal y que Jared ya se encuentra “Moviéndose un poco”.

Para finalizar, Ackles afirmó que Jared Padalecki “estará de vuelta muy pronto”. Los fans se volcaron en las redes para desear la pronta recuperación del actor y darle energía a él y a sus familiares. Rápidamente los hashtags #WeLoveYouJaredPadalecki y #GetWellSoonJared se volvieron tendencia en la red social Twitter.

El actor se está recuperando y se espera esté pronto de vuelta en los sets de grabación.

Te puede interesar:

Jimin lanza su nueva canción en solitario y rompe un importante récord de BTS

Vox Mairena critica el “abandono” de la fuente de Ciudad Expo y el PSOE alega “prioridades” más “urgentes”

Premio Nobel Louise Glück escribe su 1ra narrativa en prosa