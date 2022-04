Niurka Marcos: “En la casa, el que se deje, me lo como”

La actriz y vedette cubana Niurka Marcos aseguró que está dispuesta a enamorarse en la segunda temporada de “La casa de los famosos” (Telemundo).

“Aunque no esté soltera, no importa... Amantes porque eso es algo natural de la humanidad. En la casa, el que se deje, me lo como”, dijo Marcos en entrevista con el programa “La mesa caliente”.

Niurka será parte de la nueva temporada del reality show que estrenará el próximo martes, 10 de mayo en Estados Unidos y Puerto Rico.

La peruana Laura Bozzo, Luis “Potro” Caballero, Nacho Casano, Brenda Zambrano, Mayeli Alonso, Ivonne Montero, Salvador Zerboni y Juan Vidal, son otros de los habitantes de la casa.