Animador “Gato” Gómez dice que el COVID le dio “bien duro”

El animador puertorriqueño Ramón “Gato” Gómez habló en “Hoy Día Puerto Rico” (Telemundo), programa para el cual labora, su experiencia tras contagiarse con coronavirus, COVID-19.

“Confiaba que por tener las tres dosis de la vacuna iba a estar súper bien, pero no fue así. Me dio bien duro. Fue como una especie de rompe huesos y me dejó tira’o en la cama de cuatro a cinco días”, sostuvo Gómez.

Este añadió que: “¿Qué hubiese sido de mi si no hubiese tenido las tres dosis?... Yo me mantengo activo y me atacó fuerte...No me quiero imaginar a las personas que tienen algún tipo de condición”.

El también atleta manifestó, además, que vacunarse es cuidar a los padres y familia. “Al cuidarnos a nosotros estamos cuidando a nuestros papás, nuestros hermanos, a todos”.

Se espera que “Gato” se integre al programa, que lidera con Ivonne Orsini, el próximo lunes.