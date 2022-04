Quiénes son los nuevos confirmados para “La casa de los famosos”

La segunda temporada de la competencia La casa de los famosos es uno de los estrenos más esperados en la pantalla. Tras la exitosa temporada que reunió a celebridades como Roberto Romano, Pablo Montero, Jorge Aravena, Manelik González y la exmiss Alicia Machado, el público ansía conocer al nuevo grupo de famosos que convivirán durante tres meses en la lujosa casa.

Algunos de los nombres concursantes fueron revelados, generando entusiasmo y expectativas entre los seguidores. Además de Luis El Potro Caballero, exconcursante de Acapulco Shore, la actriz Ivonne Montero, el galán Nacho Casano, y la controvertida actriz Niurka Marcos, se sumaron tres actores y una famosa que seguramente darán mucho de qué hablar en el programa de telerrealidad que estrena este 10 de mayo.

“Esto va por mí y por mis hijas”. Así se expresó la famosa Natalia Alcocer, quien también confirmó su participación en esta segunda edición del popular programa. En entrevista para la famosa cadena de televisión habló de cómo se prepara para este reto tras el polémico episodio que sufrió por violencia doméstica con su expareja, Juan José Chimal Velasco.

“Fueron muchos años de violencia.. no debí haberme puesto en esa situación, pero estoy enojada conmigo porque nadie puede hacer algo que yo no permita que me haga. Estoy trabajando mucho porque no solo soy yo, sino tres niñas que son maravillosas , son lo mejor que he hecho en la vida”, dijo la famosa quien además decretó que se quedará con el maletín del premio final de 200.000 dólares.

También estará la empresaria Mayeli Alonso., En el video promocional en redes sociales, la de Lupillo Rivera aseguró que será noticia en La casa de los famosos, ya que es una persona demasiado real. “A mí no me dan miedo los retos, siento que esto es algo que necesito, el salir un poco de mi zona de confort... lo que van a poder ver de mi es mi verdadero yo, lo que hay detrás de esa armadura que siempre he tenido frente a la gente”, exclamó.

En el reality show estará el actor dominicano Juan Vidal. En entrevista con Telemundo habló de su imagen de sex symbol, un título que lo halaga. “Me encanta avivar el morbo femenino, para qué lo voy a negar, soy feminista. No es cómodo, de repente te puedes hasta cohibir. Si me dejan hablar entonces me conocen más , entonces ya se va este prototipo del supermacho, el superhombre, que no lo somos, todos tenemos miles de defectos y de vulnerabilidades”.

Otro de los confirmados para el programa de Telemundo es Salvador Zerboni, quien ha prometido ser el más atrevido del programa. El actor de “La reina del sur”, dijo que mostrará su alma en La casa de los famosos. “Me intimida mucho estar en La casa pero los retos en la vida son los importantes... me encabtaría que me conocieran, a este pedacito que es un guerrero, un llorón, un berrinchudo, todo lo que quieran ver porque no hay censura”.