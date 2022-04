Paco León se disfruta su debut en Hollywood junto a Nicolas Cage

Hoy estrena en cines el nuevo proyecto que celebra la filmografía del actor Nicolas Cage, The Unbearable Weight of Massive Talent bajo el género de la comedia de acción. La ingeniosa cinta dirigida por Tom Gormican, presenta la historia de Nicolas Cage en una versión ficticia de sí mismo, quien se ve involucrado en una compleja situación entre mafiosos y la CIA, cuando es invitado al cumpleaños de su más devoto fanático, Javi Gutiérrez, interpretado por Pedro Pascal. En la divertida propuesta, el actor español Paco León, en su debut anglosajón, interpreta a un carismático personaje muy cercano a Javi, que va a tener un significativo impacto en la historia. El simpático artista quien se destaca en proyectos como Aida, Dieta Mediterránea y La Casa de las Flores, conversó con Metro Puerto Rico.

¿Cómo llega este proyecto a tus manos? ¿Y qué fue lo más que te llamó la atención?

—Estaba yo tan tranquilo de vacaciones y me pidieron hacer una prueba en inglés. Digo…”no, si yo no hablo inglés”. Pero insistieron y digo bueno, vamos a ver, vamos a preparar esto. De repente mandé una prueba en video haciendo del personaje Lucas Gutiérrez. Se me ocurrió hacer ese monólogo comiendo cereal Fruit Loops, y al director le gustó, me llamaron y aquí estamos.

¿Como fue trabajar en una producción de Hollywood?, ¿encontraste algo diferente, aprendiste algo nuevo sobre la industria?, dado que has trabajado como productor, director, actor, etc.

—Sí, fíjate qué es lo que me sorprendió más. Era lo parecido que es un set y el trabajo del actor, el trabajo del cine en cualquier parte del mundo ya sea como una producción de 60 millones de dólares o de 4 millones, pero en realidad es igual. Todo el mundo haciendo lo mejor. Entendía que toda esta locura es fruto de la cabeza de Kevin y de Tom, dos guionistas que de repente inventan esto y se lo proponen a Nicolas Cage y le parece bien, porque es una locura tan loca, donde él hace de él mismo. Es como muchas películas en una, y a su vez un homenaje al cine.

Es fascinante cómo se le rinde homenaje a la filmografía de Nicolas Cage y obviamente el elenco general, Tiffany Haddish, Pedro Pascal, Nicolas Cage. ¿Qué tal fue trabajar con este elenco?

—Pues fueron muy compañeros, sobre todo Pedro, que ya es casi mi primo (ríe), no de sangre, pero nos hicimos muy amigos. También fue un rodaje muy intenso porque estábamos en pandemia y rodamos en Dubrovnik y Budapest. Y entonces estábamos muy concentrados todo el elenco durante dos meses, donde normalmente vas a grabar un día y ahí estábamos todos juntos, o sea fue una especie de Big Brother.

Y las secuencias de acción. ¿Qué tal?

—Yo nunca había hecho eso. Peleas con cuchillos y pistolas, disparos, conduciendo jeeps y todo eso para mí fue muy nuevo, pero me gustaba ver como Nicolas Cage, que sí ha hecho mucho de eso y es el rey de la acción. Veía cómo lo hacía, cómo se tiraba, cómo tenía un control coreográfico del cuerpo y de todo. A su edad está súper en forma. Se preparaba físicamente, entrenaba cada día, me parecía como un maestro de ese oficio.