Melvin Ayala dedica el primer sencillo de su nuevo disco “Tu siervo pa” a su hermano Daddy Yankee

El cantante de música urbana cristiana Melvin Ayala lanzó su sencillo “Amor de hermano”, en el que expresa su orgullo y admiración al reguetonero Daddy Yankee por sus logros en la industria musical a nivel mundial, pero, más que todo, por lo que el llamado “Big Boss” significa para su familia.

Melvin es hermano de Ramón “Raymond” Ayala Rodríguez, nombre de pila de “DY”, uno de los exponentes de reguetón más destacados.

Con este sencillo, Melvin presenta su nuevo álbum “Tu siervo pa”, una producción que incluye 11 temas, entre las que se destacan colaboraciones con su primogénito, Asbel Yalell, y sus colegas Flaming Fire, Niko Eme y Jay Navarro. El nombre del disco se relaciona con el apodo con que sus seguidores lo conocen.

“Amor de hermano”, de otro lado, se inspira en el texto bíblico 1 Juan 4:20: “Si alguno dice: Yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios, a quien no ha visto?”. Melvin explicó que un día, mientras corría y se cuestionaba cuándo haría la canción a la que llevaba más de una década dándole forma en su cabeza, recibió en oración el llamado a través de este pasaje.

“Es una canción que, por más de 12 años, he tenido guardada, y hace dos años la complete y la trabaje con mi amigo Q Killa. La gente siempre me pregunta con curiosidad sobre la importancia de hermano para mí, y esta canción digo todo lo que él significa. Este tema no es tan solo mío, más bien, es el sentir de toda mi familia, de lo orgullosos que estamos de mi hermano, quien siempre ha sido un trabajador incansable y ha luchado por un mejor porvenir para su gente”, indicó el intérprete.

“El amor de Dios se manifiesta en todas las facetas de nuestras vidas, y nos manda, además de honrar a nuestros padres, madres y todas las personas que tenemos alrededor, a honrar a nuestros hermanos. Lo honro a él, como también honro a mi hermano mayor, Nomar, y a mi hermana, Coral, pero mi hermano Raymond está en una plataforma donde mucha gente tiende a hablar y criticar sin saber la historia que lleva detrás y todos los sacrificios que le ha costado”, explicó.

El tema, compuesto por él junto a Q Killa y Flaming Fire, contiene referencias y estribillos que conectan con la trayectoria y éxitos de “El Jefe”.

El vídeo, filmado en República Dominicana bajo la dirección de Daniel Veras, coloca a Melvin frente a una pila de televisores antiguos que muestran imágenes de algunos de los momentos de gloria de Daddy Yankee, mientras él las observa con los brazos en alto, en un gesto cobertura en oración. En otras tomas, Melvin se ve junto a Raymond de niños mientras juegan videojuegos en un cuarto que recrea memorias de cuando ambos compartían la misma habitación. También, se ven representados algunos momentos en familia, la pasión del “Rey del Reguetón” por el béisbol, su admiración por pelotero puertorriqueño Roberto Clemente y la angustia de su familia cuando este casi pierde una pierna debido a un impacto de bala, lo cual lo llevó abandonar su sueño de ser pelotero y enfocarse en la música. Todo esto, se muestra a través de los ojos de Melvin.

“Además de honrar a mi hermano, el mensaje que quiero llevar es que no importa lo que esté aconteciendo, si decimos que amamos a Dios y tenemos algún problema con nuestros hermanos, no estamos en el plan correcto ni en el orden correcto de Dios. Con esta canción enfatizo que el mundo está perdiendo esa sensibilidad de transmitir cuán importante somos nosotros los seres humanos, cuán importante es el núcleo familiar, y, sobre todo, dejarle saber a la gente que el amor de Dios se ve primordialmente se ve en la familia. Mis hermanos son todos muy especiales, pero estoy haciendo esto con Raymond, no porque él esté en una plataforma más grande, sino porque él y yo hemos vivido muchas experiencias juntos”, añadió.

En la composición de los 11 temas de “Tu siervo pa”, Melvin comparte créditos con Melqui (El de la Música Real), Niko Eme, Q Killa, Ariel Ramírez y Davi David. Todas son canciones urbanas.

El disco se grabó en Tu siervo Récords, All Star Family y Reborn Music. Su hija, Idyan Naylisse, colaboró en las grabaciones. Mientras, la carátula recoge momentos de su vida familiar, aspecto que está muy presente en este álbum, experiencias de su carrera durante los últimos años e imágenes tomadas durante la filmación del video musical de “Amor de hermano”.

Además de promocionar el disco y su primer sencillo, Melvin ya tiene giras programadas en Bolivia, Colombia y República Dominicana. Su deseo es poder hacerles video a todos los temas del álbum y continuar ministrando a través de las giras en iglesias en diferentes países.

Todos los temas de “Tu siervo pa” se encuentran disponibles en las plataformas digitales.