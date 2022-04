Amber Heard admite haber maltratado físicamente a Johnny Depp en audios

En la segunda semana del juicio de Johnny Depp y Amber Heard, las declaraciones están cada vez más contundentes y este miércoles, en el segundo día con Depp en el estrado, se escucharon en la corte unos audios donde la actriz demandada admite haber sido físicamente violenta con su ex esposo.

Los audios se viralizaron hace unos años, cuando salieron a la luz por primera vez, y se tratan de una discusión entre Depp y Heard donde la actriz de Aquaman admite haberle pegado al actor y donde Depp la acusa de haber pateado la puerta del baño contra su cabeza. Esta fue la primera vez que el jurado escuchó a Heard, dado que aún no ha declarado.

Hay que resaltar que los audios existen porque Depp había hecho un hábito grabar las discusiones que tenía con su ex pareja luego de que se lo sugiriera, según reportes, su terapeuta.

“No te golpeé, te pegué, pero no fue un golpe”

En un pedazo de los audios se puede escuchar a Heard admitir: “No te golpeé. Lo siento, no te lancé una buena bofetada en la cara. Te estaba pegando, no te estaba golpeando”, a lo que Depp le responde “no me digas como se siente que te golpeen”.

Amber entonces responde, con una voz condescendiente, “has estado en muchas peleas, has vivido bastante”, y luego sigue: “No fuiste golpeado. Fuiste maltratado. Siento haberte lastimado, pero no te golpeé. No te tire contra el suelo. Solo te estaba pegando. No sé cuál fue el movimiento de mi mano. Estás bien. No te herí, no te golpeé. Solo te pegué. No estoy aquí quejándome.” Mas adelante, Heard, escuchándose bastante alterada, le dice “¡Eres un bebé! Madura de una p*ta vez, Johnny”.

Cuando Depp señala que Amber estaba buscando iniciar una pelea física, ella le responde: “Si empecé una pelea física”.

El juicio de Johnny Depp y Amber Heard continuará mañana y se estima que siga por al menos varios días más.