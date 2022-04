Amanda Miguel volverá a sonar junto a Diego Verdaguer con emotivo tema que grabaron juntos

A casi cuatro meses de la muerte de Diego Verdaguer, Amanda Miguel busca mantener vivo el legado de su esposo y próximamente se podrán escuchar nuevamente juntos.

Fue el 27 de enero cuando el mundo del espectáculo quedó paralizado por el fallecimiento del intérprete argentino a causa del COVID-19. Ahora su hija Ana Victoria decidió recordar a su padre como le hubiera gustado y eligió esa fecha tan especial para lanzar Fuiste tú, el último dueto que grabaron sus padres.

La hija de Amanda y Diego, emitió un comunicado a la prensa para dar a conocer que la próxima semana llegará a todas las plataformas el tema original de Ricardo Arjona, el cual fue seleccionado por sus padres para ser interpretado en conjunto debido a la historia de amor que cuenta con sus letras.

“Una conmovedora canción que ambos decidieron grabar porque describe el compromiso que significa construir una pareja sólida, como la que ellos formaron durante 47 años”, se lee en el comunicado.

Amanda Miguel emocionada por su última canción con su esposo

En medio de las promociones del nuevo tema, Amanda se mostró emocionada del último material en conjunto que pondrá la piel de gallina ante el eterno amor de la pareja y el sus voces melodiosas.

“La vida me dio la oportunidad de grabar esta preciosa canción con mi esposo, sin saber que sería la última vez que lo haríamos; estábamos preparando un álbum con piezas que a ambos nos transmitían mucho, de otros autores y compositores a quienes Diego y yo admiramos” se lee en un comunicado de prensa.

El sencillo será estrenado el próximo 26 de abril, fecha en la que cumpliría sus 71 años el cantante.

La producción estuvo a cargo de Humberto Gatica junto a Lucas Apestegui, quien es considerado como uno de los grandes amigos de Diego Verdaguer debido al apoyo incondicional que le ofreció durante toda su carrera.

Ana Victoria se unió al equipo como ingeniera de audio y será la responsable de los próximos proyectos que se lancen en memoria de su padre.

Por si fuera poco, el nuevo sencillo contará con un emotivo videoclip, sin embargo, se desconocen sus detalles.

A través de su cuenta en Instagram regaló un extracto de la canción junto con una entrevista destacando las virtudes de quien fue su esposo por 46 años.

“Yo supe que Diego era el indicado porque me trataba con muchísima ternura, cuando agarraba mis manos y me las besaba, cuando me daba masajes, cuando me tocaba el pelo y me decía ‘que hermoso pelo tenés’, era tan tierno, era una ternura para mi…”, expresó en medio de su dolor.