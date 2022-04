Johnny Depp cuenta las humillaciones que vivió por parte de Amber Heard y cómo afectó su vida

El juicio entre Johnny Depp y Amber Heard continúa, y es que el actor demanda a su exesposa por difamación por 50 millones de dólares.

El protagonista de Piratas del Caribe acusa a su ex por difamación debido a un artículo que publicó en The Washington Post en el 2018, después del divorcio, en el que ella aseguraba haber sufrido “abuso doméstico”.

En su lucha por mostrar la verdad y demostrar que nunca maltrató a Amber, finalmente Johnny pudo declarar en el juicio y decir su verdad este martes.

El actor negó haber golpeado a la actriz, así como ella lo asegura, y dio detalles de cómo fue su relación con la protagonista de Aquaman.

Johnny Depp declara en juicio contra Amber Heard y da detalles de su relación

Johnny subió al estrado con un traje sastre negro, corbata beige con detalles negros, y el cabello recogido.

Durante su declaración negó haber golpeado a Amber. “No he golpeado a una mujer en mi vida. Hubo discusiones y cosas así pero nunca llegué al punto de pegarle a Heard de ninguna manera”, dijo el actor al jurado durante el juicio que se celebra en el Tribunal de Circuito del Condado de Fairfax, en Virginia, cerca de Washington.

Además, destacó que su relación con Amber fue como un cuento de hadas al principio, “era como si ella fuera demasiado buena para ser verdad”.

Una de las cosas que recuerda es que la actriz le quitaba sus zapatos al llegar del trabajo cansado y le daba una copa de vino, algo a lo que él no estaba acostumbrado, pero le parecía muy bueno.

Sin embargo, una noche llegó a casa y ella estaba ocupada, por lo que él mismo se quitó sus zapatos, y ella se acercó “con una expresión en la cara”, y le preguntó “qué hiciste”, pues le dijo que era su trabajo hacerlo.

“Me quedé pensando en que se veía visiblemente agitada o molesta de que hubiera roto sus reglas de rutina. En un año, año y medio, se había convertido casi en otra persona”, explicó.

Y también habló del abuso que sufrió por parte de Amber. “Ella me podía llamar con cualquier nombre que pudiera humillarme. El abuso verbal, el psicológico, fue casi peor que los golpes, los cuales fueron muchos, que al final aprendes a lidiar con ello, pero el psicológico, eso es lo peor”.

Johnny confiesa lo mucho que ha afectado su vida y carrera las acusaciones de Amber

El actor, visiblemente afectado y con voz entrecortada aseguró que quiere que la verdad se sepa y limpiar su nombre, no solo por él, también por sus hijos.

“Era mi responsabilidad no solo limpiar mi nombre... Quería limpiar a mis hijos de esta cosa horrible que tenían que leer sobre su padre, que no era cierto. Yo no merecía eso y mis hijos tampoco, ni la gente que había creído en mí todos estos años”, aseguró el actor.