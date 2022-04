Jada Pinkett Smith se enojó con Will Smith por una gran fiesta de cumpleaños que le organizó

Sin duda la actriz Jada Pinkett Smith siempre ha sido bastante polémica y es que la esposa de Will Smith sigue estando en boca de todos. Esta vez la celebridad se volvió viral en las redes sociales debido a que los internautas retomaron un video en el cual Jada reveló que se enfureció con Will por haberle organizado una fiesta de cumpleaños. Fue en un episodio de “Red Table Talk”, programa que conduce y protagoniza Jada, en el cual Will contó que desde que su esposa cumplió 37 años él comenzó a organizar la fiesta de los 40 años de Jada.

En el video salen Will Smith, Jada Pinkett Smith, su hija Willow y Adrienne Banfield-Norris, madre de Jada. Por lo observado Will Smith estaba muy emocionado contando acerca de esta fiesta que organizó por 3 años para su esposa. No obstante, mientras el actor relata de sus intenciones de la fiesta de cumpleaños se puede observar que Jada, Willow y Adrienne se muestran molestas por lo que Will está diciendo.

El actor solamente trató de ayudar a su esposa a superar su crisis de edad

Asimismo, Will Smith dijo, “Iba a ser la cosa que la iba a sacar de esta crisis de edad mediana. Iba a ser mi más profunda y hermosa proclamación de amor y Jada me dijo que la fiesta había sido la exhibición más ridícula de mi ego. De la misma forma, Will admitió que su esposa tenía razón y que le rompió las ilusiones por completo debido a que Jada tenía razón.

Cabe precisar que la actriz dijo que ella le había comentado a Smith que no quería una fiesta grande y que prefería algo íntimo para sus 40, pero su esposo no le hizo caso. Otro dato relevante que salió a la luz en este capítulo de “Red Table Talk” es que Jada Pinkett “nunca quiso casarse con Will Smith y solamente lo hizo porque sintió presión de su madre”.