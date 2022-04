“Detener el tiempo”, pieza ganadora de un Tony Award estrena en P. R.

Alfonsina Inc. subirá a escena en estreno en la isla Detener el Tiempo, pieza de Donald Margulies ganadora de un Tony Award. La producción que será protagonizada por Modesto Lacén, Blanca Lissette Cruz, Braulio Castillo y Mariangelie Vélez, subirá a escena desde el 30 de abril en el Centro de Bellas Artes de Santurce, además de una única función en el Teatro América en Vega Baja el 25 de junio.

Con una temática cuya vigencia cobra mayor relevancia en éstos tiempos que vivimos, la trama de la pieza ocurre en el 2009, en tiempos en donde los Estados Unidos lleva varios años en guerra con Irak. Sarah (Blanca), una prestigiosa fotógrafa de guerra vuelve a su apartamento en Brooklyn gravemente herida de un impacto de bomba mientras cubría el conflicto de Irak. Le acompaña James (Modesto), su pareja y también reportero de guerra, que después de sufrir una crisis de ansiedad y abandonar el escenario del conflicto, ha vuelto a buscarla.

En casa tendrán que cicatrizar sus heridas. Les visitan Richard (Braulio), editor y amigo de la pareja, acompañado de su nueva novia, la joven e ingenua Mandy (Mariangelie), ella hará que Sarah y James revisen su proyecto de vida y pareja. La pieza hará que te preguntes si es posible que dos personas que están acostumbradas a vivir en condiciones peligrosas vivan una vida normal, incluso si podrán permanecer juntas en medio de ideales en conflicto. Luego de un año de tregua, una pausa, el tiempo necesario para que cada uno decida que quiere hacer con su futuro, ayudarán a decifrar si esto será posible.

El elenco de Detener el Tiempo se ha visto reflejado en cada uno de los personajes que interpretan, “Como actriz es un maravilloso reto. Este trabajo es una mezcla de análisis, estudio, búsquedas, sensibilidad, juego y corporalidad. Como mujer madura me identifico con Sarah, por el empoderamiento, la artista comprometida y los temores que nos provocan los cambios. Como ser humano me muestra cómo el arte es provocador de cambio y conciencia”, comentó la productora y actríz Blanca Lissette Cruz.

Para Braulio, " Muchas características me acercan a Richard Martin. Pero con la que más me identifico es con la paz. Richard no es conflictivo, al contrario es un excelente mediador. El estado conciente de la felicidad es su norte. Y una vida abierta a posibilidades y no complicaciones es su mejor regalo “.

Mariangelie ve en Mandy como, " Una mujer llena de amor, empatía y mucha alegría. Son de esos personajes que te obligan a tratar de ser lo más honesta y sensible en escena. ¡Me asusta! Lo que más me cautiva de ella es su valentía al expresar lo que siente y piensa. ¡Mandy tiene la dicha de caminar en libertad! "

" Muchas cosas han pasado al llegar a mediados de los cuarenta; cambios físicos y emocionales, la llegada de mi primer hijo, la partida física de mi padre, el descubrimiento de nuevos sueños. Así como yo, mi personaje James Dodd está en un momento álgido en su vida, una especie de parteaguas. Se encuentra ante una encrucijada: continuar su vida como hasta ahora o cambiarla drásticamente.”, comenta Modesto sobre su personaje.

EL director de la pieza Omar Torres comenta, " Es un texto que cobra vigencia ante el lamantable suceso bélico en Ukrania. ¿Cuáles son las consecuencias humanas en quienes son parte de la guerra? ¿Que dificultades éticas enfrenta el periodismo al momento de cubrir estos sucesos? Pero la obra va más allá, es como la vida, habla sobre múltiples temas donde nos vemos reflejados como: la necesidad de detenerse para cambiar el curso de la vida, la hipocresía en el arte y qué buscamos en una pareja. Al momento de dirigirlo, lo interesante es poder reflejar la dualidad humana, son personajes en constante cambio una vez se comparan con quienes les rodean. Lo llamativo de la obra es que crea cuatro personajes duales, que están en constante cambio una vez de comparan, con quienes le rodean.”

Manteniendo firme su misión de utilizar las artes para ayudar a causas sociales, se llevará a cabo una gala a beneficio de Taller Salud el 29 de abril. La pieza será dirigida por Omar Torres Molina y contará dentro de su equipo de producción con Miguel Vando en el vestuario, Lynette Salas en la iluminación, Rubén Rosario en la utilería y Samuel Otero en la regiduría.

Detener el Tiempo te hará capturar la esencia de la forma en la que vivimos, dramatizando las cosas que la gente común piensa, siente y lucha. Esta subirá a escena desde el 30 de abril en la Sala Experimental del Centro de Bellas Artes de Santurce. Para información y boletos los interesados pueden acceder la página de Ticketcenter en www.tcpr.com o llamar al 787-792-5000 o con la boletería del Centro de Bellas Artes al 787-620-4444. La pieza se presentará además en una sola función en el Teatro América de Vega Baja el 25 de junio.