Aseguran que Bebé Maldonado estará en nuevo programa tras su salida de SalSoul

La animadora y modelo Bebé Maldonado parece tener nueva casa tras su repentina salida de la emisora SalSoul donde laboró por los pasados ocho años.

Esta semana, la modelo publicó un video en Instagram donde anunció que desde el pasado 14 de abril terminó sus labores en la emisora radial donde era integrante del Show de Jesse & Bebé. La modelo no tuvo la oportunidad de despedirse al aire de su público.

“He tomado la difícil decisión de no continuar laborando en Salsoul, el pasado jueves 14 de abril fue mi último día de trabajo en el programa Jesse y Bebé que muchos saben transmite por SalSoul, no tuve el temple para despedirme al aire, muchos sabes que soy de las que si cae la primera lágrima no me puedo contener”, expresó la animadora.

Sin embargo, la razón por la cual no se pudo despedir de su público en la emisora pudo haber sido porque ya tiene una oferta de trabajo en la emisora de la competencia, Zeta 93 de la cadena Spanish Broadcasting System. Según indicó, el comunicador Fernan Vélez ‘El Nalgorazzi’ en el programa Lo Sé Todo, la modelo se estará integrando a un nuevo espacio radial en la emisora de SBS que sería en las tardes y junto a los locutores Aniel Rosario y Marcos Rodríguez “El Cacique”.

Bebe Maldonado llevaba ocho años en el espacio radial al cual se integró luego de la salida de la merenguera Giselle en el espacio que tenia junto a Jesse Calderón.