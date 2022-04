“No tuve el temple para despedirme al aire”: Bebé Maldonado ya no estará en SalSoul

La animadora radial y modelo Bebé Maldonado anunció su salida del espacio radial de la emisora Salsoul en el cual participaba junto al locutor Jesse Calderón.

A través de un video en las redes sociales comunicó a sus seguidores que ya no estará participando del espacio e indicó las razones por las cuales no comunicó la noticia al aire.

“He tomado la difícil decisión de no continuar laborando en Salsoul, el pasado jueves 14 de abril fue mi último día de trabajo en el programa Jesse y Bebé que muchos saben transmite por SalSoul, no tuve el temple para despedirme al aire, muchos sabes que soy de las que si cae la primera lágrima no me puedo contener”, expresó la animadora.

Posteriormente agradeció a la gerencia de la emisora por darle la oportunidad de participar en el espacio al igual que brindó unas palabras para su compañero de labores Jesse Calderón.

Maldonado llevaba ocho años en el espacio que ocupó tras la salida de la merenguera Gisselle.