Michael Stuart imita a Samo del grupo Camila en “Tu cara me suena”

El salsero boricua Michael Stuart está cada vez más cerca de lograr su objetivo y domingo tras domingo se ha consolidado como uno de los competidores más fuertes para ganar la segunda temporada de “Tu Cara Me Suena”. Este pasado domingo, Stuart sorprendió a la audiencia al transformarse en el cantante mexicano Samo del grupo de Pop Latino, Camila.

“Personificar a Samo de Camila fue una experiencia demasiado brutal. Me encanta Camila, me encantan sus voces, sus armonías, sus canciones, los arreglos musicales, en fin, todo! Fue un reto porque hacer las armonías de Samo no es tarea fácil pero estoy contento, satisfecho y me gustaría seguir cantando canciones de Camila”, expresó Michael Stuart, que interpretó el exitoso tema de Camila, “Aléjate de Mí” en dueto con el dominicano Manny Cruz, recibiendo buenas críticas por parte del jurado, que cada domingo resalta su profesionalismo e incomparable talento.

Durante las primeras dos presentaciones, Stuart alzó la bandera de Puerto Rico interpretando a grandes compatriotas y artistas de la isla del encanto, Daddy Yankee y Marc Anthony, y durante la gala pasada tuvo la oportunidad de transformarse en el rapero estadounidense André 300, de Outkast.

Cada domingo Michael Stuart está un paso más cerca para lograr su objetivo: contribuir a la fundación puertorriqueña Ola del Cielo. Esta fundación ayuda a niños con Síndrome de Down, espina bífida, todo lo que tiene que ver con el desarrollo de las destrezas motoras, pero no solamente en lo físico sino también las emociones de los niños, que no han estado viviendo unos tiempos muy buenos. Todo el dinero que se gane en la competencia va dirigido a esta fundación.