Marconi Impara lanza su EP “They Love Us”

Con un contundente sonido musical el puertorriqueño Marconi Impara lanza su nuevo EP titulado “They Love Us”, un trabajo que exalta la expresividad y esa sensibilidad artística ya característica en Marconi y cada una de sus composiciones.

Este EP incluye cuatro tracks “Enero”, “Cuanta 2X”, “Triple H” y “0 a 100″ y las canciones que lo componen fueron rigurosamente escogidas, sin presiones y con el objetivo claro de plasmar pensamientos que conectaran con el público siendo cortos y precisos, es así qué, llegan las canciones que hacen parte de “They Love Us”

“Los sueños se hacen realidad y todo lo bonito que me regalan (el público), puedo ahora devolvérselos con este proyecto, esa la mejor manera de agradecerles por tanto”, expresó Marconi Impara.

Este trabajo discográfico fue producido por Los Evo Jedus “Urba & Rome”; O.V.C “Well” and Fly Twilightzone y con este lanzamiento Marconi Impara reafirma el amor a sus seguidores y busca romper fronteras con su música, mostrando ser una persona auténtica, pues quiere que sus seguidores lo vean tal cual y cómo es.

“Trato ser otro portavoz de lo que sucede en mi manera de vivir, hacer ver que es posible salir adelante haciendo lo correcto y sobre todo expresando lo incorrecto”, afirma Marconi.

El estreno de este EP viene acompañado del video oficial de la canción “Triple H” el cual puede verse en el canal oficial de YouTube del artista.

El videoclip fue grabado en la ciudad de Miami bajo la producción de la casa productora We Own The City bajo la dirección de P. The Chemist, que imprime un toque divertido a cada una de las escenas que acompañan el video.

En la actualidad, Marconi Impara prepara lo que será su presentación en el Motherland festival el primer festival de música Pop Urbano que se hará en Puerto Rico y el Balneario de Carolina será el punto de encuentro para este festival que promete marcar historia entre los boricuas, la cita será el próximo el 23 y 24 de abril donde Marconi compartirá escenario con artistas de la talla de Nicky Jam, Tego Calderón, Zion y Lennox, Blessd, Gigolo & la Exce, entre otros, además de lo que será también su presentación en el festival “Vibra Urbana” que se realizará el próximo 30 de abril y 1 de mayo de 2022 en Las Vegas, dos festivales en los que se espera consolidar como uno de los artistas con más proyección en el género urbano.