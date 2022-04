Anuel AA se cansó y reacciona a tiraera de Karol G

El exponente urbano Anuel AA lanzó varias indirectas a través de sus redes sociales y parece estar reaccionando al tema que le dedicó su expareja, la cantante colombiana Karol G.

Las expresiones del boricua se dan justo después de la presentación de esta en el festival de Coachella donde cantó el tema “MAMII” junto a Becky G.

“Y eso que dicen que supuestamente soy yo el que estoy estanca’o en el pasado. Ya no estamos en los tiempos de antes, yo no soy el que ando dedicando canciones después de tanto tiempo. Suéltenme en banda que a mi sin cojones me tiene. Y ya esa es la única reacción mía que van a tener. Piensen lo que sea que quieran pensar y lo que sea que los estén haciendo pensar”, escribió Anuel AA en su Instagram.

La pasada semana también estrenó el video del tema “Mamiii” en YouTube, el cual fue criticado por los fanáticos por no tener como protagionistas a las cantantes Becky G y Karol G.

Desde que salió el tema se ha comentado que la parte de desamor de Karol G es dedicada a Anuel AA y que también sería una indirecta para su actual pareja Yailin “La más viral”.